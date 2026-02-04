Обвиняемый в тяжких сексуальных преступлениях американский финансист Джеффри Эпштейн годами добивался личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он через друзей и знакомых политиков приглашал главу Кремля на ужин, предлагал обсуждение цифровых валют и инвестиций и намеревался передать российскому руководству информацию, в частности относительно Дональда Трампа.

Также Эпштейн с 2010 года пытался получить российскую визу. О зацикленности преступника на Путине и связи финансиста с Россией пишет издание The Іпԁепԁепԁепт.

Эпштейн годами добивался встречи с Путиным

В обнародованном Минюстом США массиве файлов так называемой "библиотеки Эпштейна" содержатся личные электронные переписки осужденного за сексуальные преступления американского финансиста. Умерший в тюрьме миллиардер, как следует из материалов, годами добивался встречи с Путиным.

Так, в массиве обнародованных данных имя российского диктатора упоминается 1055 раз.

В переписках с различными политическими деятелями Эпштейн "отчаянно добивался встречи с Путиным". Такое желание у него появилось после первого осуждения за вовлечение ребенка в проституцию в начале 2010-х годов.

"Обновленные файлы показывают, как Эпштейн уговаривал друзей организовать для него встречу для обсуждения иностранных инвестиций в России по меньшей мере с 2013 года и до 2018 года, за год до смерти Эпштейна в тюрьме. Непонятно, встречались ли они вообще", – пишет издание.

По меньшей мере с 2010 года Эпштейн пытался получить российскую визу. В частности, как следует из его переписок, ради этого он даже собирался обращаться с просьбой посодействовать к "другу Путина".

Однако по каким-то причинам получить желаемую визу Эпштейну не удавалось. В августе 2011 года он писал эмиратскому бизнесмену Ахмеду бин Сулайему, что "Путин может приехать в Штаты", добавив, что предпочел бы встретиться с ним там, "потому что Сочи маловероятен".

В течение многих лет финансист неоднократно обсуждал свои надежды на встречу с Путиным с Турбьерном Ягландом, бывшим премьер-министром Норвегии, который встречался с российским лидером в качестве генерального секретаря Совета Европы.

Ягланд охарактеризовал интерес Эпштейна в электронном письме от мая 2013 года, сообщив последнему, что ему придется объяснить свои предложения самому Путину.

"Вы должны это сделать. Моя задача – договориться с ним о встрече. Могу ли я сказать [Путину] вот что: я знаю, что вы хотите привлечь иностранные инвестиции для диверсификации российской экономики [...] У меня есть друг, который может помочь вам принять необходимые меры (а затем представить вас), и спросить, интересно ли ему встретиться с вами", – писал американскому финансисту Ягланд.

В том же месяце Эпштейн сообщил бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку, что надеется впервые встретиться с Путиным в июне 2013-го – якобы для того, чтобы обсудить, как Россия может привлечь западные инвестиции. Однако уже через несколько недель финансист уточнил, что отменил встречу с российским диктатором в Санкт-Петербурге, потребовав от того "выделить для него реальное время" и обеспечить ее конфиденциальность.

В июне 2013 года Эпштейн отправил Ягланду электронное письмо с приглашением Путина на ужин.

"Билл Гейтс остановится у меня в Париже в воскресенье, понедельник, Путин может присоединиться к нам за ужином", – писал миллиардер.

Согласно файлам, Эпштейн также пытался договориться о встрече с Путиным в начале 2014 года, когда Ягланд заявил, что встретится с диктатором в Сочи.

В июле того же года Эпштейн получил электронное письмо от контакта, в котором было написано: "Мне не удалось убедить Рида изменить свой график, чтобы встретиться с вами и с Путиным"

На это Эпштейн ответил: "Плохая идея сейчас, после авиакатастрофы".

В The Іпԁепԁапԁепт считают, что миллиардер имел в виду сбивание российскими оккупантами рейса 17 Malaysia Airlines, разбившегося тремя днями ранее, в результате чего погибли 283 человека.

Снова за помощью к Ягланду по организации встречи с Путиным Эпштейн обращался в 2015 году.

"Я все еще хотел бы встретиться с Путиным и поговорить об экономике, я был бы очень благодарен за вашу помощь", – писал он.

О чем еще Эпштейн хотел говорить с российским диктатором

Среди причин, по которым Эпштейн настойчиво искал встречи с главой Кремля, было его стремление обсудить с ним "цифровые валюты будущего", а также передать Кремлю определенную информацию.

Так, в 2016 году он спросил у Ягланда, когда тот увидится с Путиным, а в 2017 году попросил его "поговорить с Путиным о цифровых валютах... будущего".

Еще одно письмо с текстом "Хотел бы встретиться с Путиным" Ягланд получил от Эпштейна 20 июня 2018 года. А уже через четыре дня, как следует из файлов, миллиардер пытался передать через экс-премьера Норвегии сообщение для главы МИД РФ Серия Лаврова.

"Я думаю, вы могли бы подсказать Путину, что Лавров может получить информацию, пообщавшись со мной", – писал он тогда.

Также из переписки следует, что Эпштейн контактировал с ныне покойным российским дипломатом Виталием Чуркиным – тем самым, что занимал должность постоянного представителя РФ при ООН до нынешнего постпреда Василия Небензи.

"Чуркин был замечательный. Он понял Трампа после наших разговоров. Это не сложно. Он должен видеть, что что-то получает, это так просто", – писал миллиардер.

В The Іпԁепԁапԁепт отметили, что и Барак, и Ягланд признали, что контактировали с Эпштейном. Однако оба утверждали, что никогда не наблюдали с его стороны "неподобающего поведения" и не посещали скандальные вечеринки, на которых совершались преступления, за которые впоследствии миллиардер попал в тюрьму.

Также издание упоминает о переписке между Эпштейном и британским принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, в которой миллиардер предложил представителю монаршей семьи встречу с 26-летней "умной, красивой, заслуживающей доверия" россиянкой – и тот предложение принял.

