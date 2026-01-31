В новых материалах Эпштейна обнаружили переписку Маска с сексуальным преступником

Илон Маск обменивался электронными письмами с Джеффри Эпштейном, чтобы согласовать возможные поездки на один из его карибских островов. Переписка датирована 2012 и 2013 годами и касается островов в составе Виргинских островов США.

Видео дня

Об этом стало известно CNN из документов Министерства юстиции США, обнародованных в пятницу. В них содержатся копии электронных писем между Маском и Эпштейном, а также даты и формулировки сообщений.

В одном из писем Эпштейн спрашивал: "Сколько людей будет в вертолете на остров?", на что Маск ответил, что это, вероятно, будет он и его тогдашняя жена.

Опубликованная переписка появилась на фоне предыдущих заявлений Маска, в которых он утверждал, что отказался от поездок на острова Эпштейна. Little St. James, один из этих островов, следствие называло центром многолетнего сексуального насилия над девушками и молодыми женщинами. Но письма показывают, что стороны пытались согласовать даты возможных визитов.

В письме от 24 ноября 2012 года Эпштейн интересовался логистикой перелета. Маск в ответе на следующий день добавил вопрос:"В какой день или ночь на нашем острове состоится самая безумная вечеринка?"

Позже, в декабре 2013 года, Маск писал, что будет находиться в районе BVI и Сен-Бартса на праздники и спрашивал об удобном времени для визита.

Эпштейн в ответе отметил, что начало нового года будет удачным, добавив: "always space for you". На Рождество он написал еще одно письмо с предложением дат 2 или 3 января и фразой: "Я приду и заберу тебя". Маск сначала сообщил, что должен вылететь в Лос-Анджелес ночью 2 января, а затем отметил, что может отложить вылет на день.

В другом сообщении Маск уточнял: "Когда нам следует отправляться на ваш остров 2-го числа?" Из переписки не следует, состоялся ли визит фактически. Представители Маска на момент публикации документов не ответили на запрос о комментарии по поводу новых материалов.

Сенсационные заявления о Трампе

Министерство юстиции США только что выдало документ из обнаруженных "Файлов Эпштейна", который содержал ужасные обвинения против Дональда Трампа.

Дело Эпштейна

Американского финансиста Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Суд признал его виновным в сексе с несовершеннолетними и организации проституции. После 13 месяцев заключения Эпштейн заключил сделку с прокуратурой и вышел на свободу.

В 2019 году ему предъявили новые обвинения – в торговле людьми. Тогда сообщалось, что ФБР обнаружило в записной книжке Эпштейна тысячи имен известных людей. Среди них фигурировали экс-премьер Великобритании Тони Блэр, лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер, миллиардер Ричард Брэнсон. Это вызвало волну подозрений и публичных обвинений в адрес публичных лиц.

Эпштейна во второй раз задержали 7 июля 2019 года. 10 августа того же года его нашли мертвым в камере следственного изолятора. Следствие пришло к выводу, что он совершил самоубийство.

В декабре 2023 года суд США постановил обнародовать имена более 170 человек из близкого окружения финансиста. В материалах также упоминался Дональд Трамп. Отмечалось, что Трамп и Эпштейн могли общаться в 1990-х годах и посещать одни и те же мероприятия. В то же время Дональд Трамп подал иски против журналистов, которые писали об этих связях.

В ноябре стало известно о десятках упоминаний Украины в обнародованных материалах. В документах фигурируют имена политика Александра Вилкула и экс-президента Леонида Кучмы.

Напомним, 18 декабря американские демократы опубликовали пять фото из "файлов Эпштейна" без объяснений. Среди них были снимки, на которых зафиксированы Ноам Хомский в самолете вместе с Эпштейном, Билл Гейтс с неизвестной женщиной, а также загранпаспорт неизвестной гражданки Украины.

На следующий день Министерство юстиции США распространило первую подборку материалов. Меньше чем за сутки с сайта ведомства исчезли по меньшей мере 16 файлов, в том числе фото с Дональдом Трампом. Позже их вернули, объяснив это дополнительной проверкой и отсутствием угрозы разглашения конфиденциальной информации о жертвах.

Как сообщал OBOZ.UA, в 90-е годы нынешний президент США Дональд Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Джефри Эпштейна. В партии документов об Эпштейне, опубликованных Министерством юстиции США, говорится о том, что было как минимум четыре рейса с Трампом, на которых также находилась сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!