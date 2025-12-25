Трамп якобы эксплуатировал женщину и видел убийство младенца: скандал вокруг файлов Эпштейна набирает обороты

Федеральное бюро расследований опубликовало новые рассекреченные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Последняя партия файлов содержит непроверенное обвинение в изнасиловании и убийстве якобы против президента Дональда Трампа, который мог видеть смерть младенца.

Об этом сообщает журнал People. В то же время Минюст США отклоняет эти заявления как "ложные и сенсационные".

Что известно

Бывший водитель лимузина утверждал, что женщина, которая обратилась в полицию с обвинениями в изнасиловании против Трампа и Эпштейна, позже оказалась мертвой. Один из документов в пресс-релизе, датированный 27 октября 2020 года, похоже, содержит подробное описание якобы визита водителя, его сына и неназванной женщины в 1999 году. Водитель утверждал, что встретил Трампа годами ранее, в 1995-м, когда, по его словам, отвез будущего президента США в международный аэропорт Даллас-Форт-Уорт.

"Водитель сообщил, что некоторые вещи, о которых президент Трамп говорил во время поездки, общаясь по мобильному телефону, вызвали большое беспокойство. Он сказал, что был "в нескольких секундах от того, чтобы остановить лимузин на разделительной полосе, и за нескольких секунд вытащил его из машины и причинил ему боль из-за некоторых вещей, о которых он говорил", – говорится в тексте документа.

В файле также отмечается, что Трамп постоянно называл имя "Джеффри" во время разговора по телефону и намекал на "издевательства над какой-то девушкой". Сам руководитель не был уверен, с кем он разговаривает и кого имеет в виду.

Убийство младенца

Также Бюро опубликовало протокол утверждений женщины, которая заявляла ФБР, что Трамп, вероятно, платил ей деньги за интим в 13-летнем возрасте. По словам спикера, эксплуатацию организовывали Эпштейн и ее родной дядя.

"Эпштейн организовывал сделку вместе с моим дядей, в рамках которой разные мужчины, а также несколько женщин и девушек приходили на разные лодки и яхты и платили деньги, чтобы заставить меня (цензурировано. – Ред.) с ними, когда мне было 13 лет, и я была беременна", – утверждала потерпевшая.

На том же допросе она говорила, что Трамп якобы видел, как ее родной дядя убил ее новорожденного ребенка.

"Он регулярно участвовал в выплатах денег, чтобы заставить меня (цензурировано. – Ред.) с ним, и он присутствовал, когда мой дядя убил моего новорожденного ребенка и избавился от тела в озере Мичиган", – цитируют женщину в документе.

Реакция Минюста США

На это отреагировало Министерство юстиции США. Ведомство заявило, что часть материалов "содержит ложные и сенсационные утверждения", в частности те, которые появились в сети перед президентскими выборами в 2020 году.

"Заявления являются необоснованными и ложными, и если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы как оружие против президента Трампа. Однако, так как мы преданны закону и прозрачны мы обнародуем эти документы и просим юридической защиты для жертв Эпштейна", – заявили в американском Минюсте.

Дело Эпштейна – последняя информация

Напомним, после обнародования новых файлов, указывающих на тесную связь Трампа с Эпштейном, президент США заявил, что будет просить Минюст провести расследование возможных связей финансиста с известными политиками-демократами, и прежде всего с экс-президентом Биллом Клинтоном.

Ранее Министерство юстиции США по указанию Дональда Трампа уже передало Конгрессу почти 50 тыс. страниц документов по делу Эпштейна, а новая порция фото, опубликованных накануне, вызвала очередную волну дискуссий. Наиболее примечательное фото оказалось с 42-м президентом США, который позировал в женском платье.

Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Эпштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, сам глава Белого дома даже "эротически мечтал" о своей дочери Иванке Трамп. Когда ей было 16, по данным New York Times, он якобы называл ее "горячей" и требовал у посторонних, часто незнакомых людей подтверждений, что она "красивая", а также интересовался их мнениями о ее "пышных" формах.

