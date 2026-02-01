Опубликованные более трех миллионов документов из"файлов Эпштейна" содержат многочисленные упоминания о российском диктаторе Владимире Путине и Москве. Американские эксперты предполагают, что финансист мог быть вовлечен в разведывательные операции при организации своей сети.

По данным Daily Mail, в новой утечке документов, связанных с покойным финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, зафиксировано 1 056 упоминаний о Путине и более 9 тысяч о Москве. Источники разведки утверждают, что Эпштейн мог вести "крупнейшую в мире операцию по вербовке", привлекая женщин и влиятельных лиц для контактов с КГБ и, возможно, с Моссадом.

Документы свидетельствуют о том, что Эпштейн встречался с Путиным после своей судимости в 2008 году за организацию проституции несовершеннолетних. В утечках есть письма, подтверждающие его попытки организовать знакомства американских и европейских деятелей с российскими женщинами, а также обсуждения с советниками политиков относительно "российских контактов".

Эпштейн имел отношения с Робертом Максвеллом, который, по данным источников, был российским агентом и отмывал средства на Запад. Американские эксперты считают, что через Максвелла Эпштейн мог быть введен в шпионские схемы. Кроме того, в письмах фигурируют обсуждения будущих поездок и встреч с российскими чиновниками, включая Виталия Чуркина и других дипломатов.

Некоторые документы также подтверждают, что Эпштейн мог сотрудничать с российскими сутенерами, а ФСБ могла получать компромат на американских политиков и бизнесменов. Официальных прямых доказательств участия Путина в преступной деятельности Эпштейна нет, однако эксперты подчеркивают наличие множества контактов и потенциальных связей с российскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее всплыла информация о том, что финансист Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов неоднократно посещал Россию. Во время одной из таких поездок его сопровождал бывший президент США Билл Клинтон.

Кроме того, в 90-е годы нынешний президент США Дональд Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Джеффри Эпштейна. В партии документов об Эпштейне, опубликованных Министерством юстиции США, говорится о том, что было как минимум четыре рейса с Трампом, на которых также находилась сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл.

