Землетрясение в Мьянме: количество погибших возросло до почти 700 человек, ученые делают страшные прогнозы

Число жертв землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, достигло почти 700 человек. Еще не менее 1670 получили ранения, в стране фиксируются страшные разрушения.

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Между тем, ученые прогнозируют, что общее число погибших может достичь 10 тысяч человек. О последних данных о последствиях землетрясения сообщает BBC.

"Военное руководство Мьянмы сообщило, что в результате вчерашнего мощного землетрясения погибли 694 человека и 1670 получили ранения", – говорится в сообщении, опубликованном утром 29 марта.

В стране фиксируются значительные разрушения, целые районы остались без электричества и связи. Подземные толчки магнитудой 7,7 разрушили здания, храмы и мосты. В частности, существенные повреждения получила мечеть в Мандалае, одном из крупнейших городов Мьянмы.

Тем временем в геологической службе США USGS прогнозируют, что общее число жертв землетрясения 28 марта может достигнуть 10 тысяч человек.

"Это лишь приблизительная оценка, которая рассчитывается на основе интенсивности толчков и численности населения в зоне поражения", – пишет BBC.

Напомним, накануне, 28 марта, Мьянму и Таиланд потрясли мощные землетрясения. Они привели к значительным разрушениям: небоскребы складывались, как карточные дома. Люди в панике пытались сбежать.

В Бангкоке из-за землетрясения объявили чрезвычайное положение. Местные власти сообщали о том, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться десятки человек.

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