Небоскребы 'складывались', люди в панике пытались убежать: Мьянму и Таиланд всколыхнули мощные землетрясения, есть разрушения. Фото и видео

В пятницу, 28 марта, Мьянму и Таиланд потрясли мощные землетрясения магнитудой 7,7 балла. По словам очевидцев, толчки были так сильны, что из бассейнов выплескивалась вода.

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Об этом сообщает NDTW World и Telegram-каналы. Также стихия повредила мосты, известно о десятках пропавших без вести.

"Геологическая служба Соединенных Штатов сообщила, что эпицентр находился в 16 км северо-западнее города Сагаинг и на глубине 10 км. Толчки ощущались даже на севере Таиланда, где была приостановлена ​​работа метро и железнодорожного транспорта в столице страны Бангкоке, а также в китайской провинции Юньнань, сообщает пекинское агентство землетрясений", – говорится в статье.

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения.

Также очевидцы выкладывают кадры упавшей после толчков недостроенной высотки.

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