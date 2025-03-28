Десятки людей под завалами: в Бангкоке из-за землетрясения объявлено чрезвычайное положение. Фото и видео

Вследствие мощного землетрясения в Мьянме погибли 20 человек, еще 300 ранены. А в Бангкоке, Таиланд, где обрушился 30-этажный небоскреб, известно о трех погибших, под завалами оказался 81 человек, объявлено чрезвычайное положение.

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В частности, в Мьянме известно о 20 погибших, сообщает The New York Times со ссылкой на больницу города Мандалай, где находился эпицентр землетрясения. Ранены около 300 человек.

"Продолжают прибывать новые раненые, но у нас не хватает врачей и медсестер", – рассказал врач больницы общего профиля в Мандалае Чжо Зин.

По меньшей мере десять верующих погибли в мечети в Мандалае, также есть опасения, что более 20 детей оказались в ловушке в разрушенной школе в городе Таунгу в центре страны, передает The Telegraph.

"Весь город Мандалай пострадал от землетрясения. Спасательные бригады и больницы сейчас переполнены. Мы справляемся с ресурсами, которые есть в этом районе", – сказал очевидец The Guardian.

В столице соседнего Таиланда – Бангкоке – из-за землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб.

Там погибли три человека, под завалами оказался 81 человек, сообщил вице-премьер Пхумтам Вечаячай, которого цитирует AFP.

Геологическая служба США объявила красный уровень опасности из-за гибели людей и ущерба, оценив вероятность гибели тысяч людей.

По данным ведомства, землетрясение в центральной части Мьянмы достигло магнитуды 7,7, повреждены здания и содрогнулись города на обширных территориях Юго-Восточной Азии, вплоть до Бангкока в соседнем Таиланде.

Эпицентр находился около Мандалая, второго по величине города Мьянмы с населением более миллиона человек, около 12:50 по местному времени. Спустя 12 минут рядом был зафиксирован толчок магнитудой 6,4.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта Мьянму и Таиланд потрясли мощные землетрясения магнитудой 7,7. По словам очевидцев, толчки были такими сильными, что из бассейнов на крышах небоскребов выплескивалась вода. Стихия повредила мосты, а многоэтажки складывались как карточные домики.

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