Зеленский подарил Папе Римскому особенную икону: появилось видео встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV во время встречи в Ватикане обменялись подарками. Глава украинского государства передал понтифику икону Девы Марии с Младенцем Иисусом Христом на руках, написанную на дереве.

Видео дня

Видео с аудиенции, состоявшейся сразу после инаугурационной мессы в соборе Святого Петра в воскресенье, 18 мая, обнародовала пресс-служба Ватикана. В конце службы Папа Римский, обращаясь к присутствующим, упомянул о войне РФ против Украины.

"Измученная Украина с надеждой ждет переговоров о справедливом и прочном мире", – сказал он.

В Ватикане отметили, что а аудиенция со Святейшим Отцом является продолжением контактов между Святейшим Престолом и Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Ватикане состоялась интронизация Папы Римского. Участие в торжествах принял и президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и другими членами украинской делегации.

В Ватикане Зеленский также впервые после перепалки в Белом доме провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Политики с улыбкой пожали друг другу руки. Вэнс будет иметь аудиенцию у Папы Римского 19 мая.

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