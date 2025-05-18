В Ватикане происходит интронизация Папы Римского Льва ХIV: на церемонии присутствует Владимир Зеленский. Видео

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане проходит интронизация Папы Римского Льва XIV. Новый понтифик уже появился на площади перед собором Святого Петра, чтобы поздравить верующих.

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Участие в торжествах принимает и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и другими членами делегации. OBOZ.UA тоже следит за этим событием.

Как информирует издание The Guardian, инаугурационную мессу Папы Льва XIV на площади Святого Петра ожидается прибытие около 250 тысяч паломников. Среди присутствующих будет немало мировых лидеров и королевских лиц, в частности вице-президент США Дж. Д. Вэнс, премьер-министр Канады Марк Карни и принц Британии Эдвард.

После приветствий с паломниками Папа Римский, в сопровождении процессии кардиналов, войдет в базилику Святого Петра, где получит два символических дара, олицетворяющих его понтификат.

Первый дар – золотое кольцо рыбака с печатью, названный в честь святого Петра, апостола и первого Папы. Это кольцо символизирует начало и завершение понтификата. После смерти Папы его уничтожает старший кардинал. Исторически, до 1842 года, кольцо служило для заверения папских документов.

Второй дар – поджигатель, изготовленный из овечьей шерсти, который возлагают на плечи Папы как знак его пастырской миссии. Этот жест символизирует заботу понтифика о верующих и предшествует началу мессы.

Как отметило издание Vatikan News, более 150 делегаций со всего мира примут участие в Мессе до начала служения Петра Епископа Рима Льва XIV. От Италии, в числе прочих, будут президент Республики Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мэлони. От Перу – президент Республики Дина Эрсилия Болуарте Зегарра, представляющая Соединенные Штаты, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и государственный секретарь Марко Антонио Рубио.

Среди других глав государств, президенты Украины Владимир Зеленский, Израиль Исаак Герцог, Ливан Джозеф Аун и Польша Анджей Дуда. Среди правящих монархов были короли Испании Фелипе и Летиция, Бельгии Филипп и Матильда, принц Монако Альбер и жена Шарлен. Также будут присутствовать президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского парламента Роберт Мецол. Принц Эдвард Эдинбургский также будет на площади Святого Петра.

На обряде также присутствуют экуменические делегации и представители других религий.

Для обряда наложения поджигателя и вручения Кольца рыбака избраны три кардинала с разных континентов, согласно порядку отправления Мессы, установленному Офисом Литургических Отправлений Верховного Понтифика:

– французский кардинал Доминик Мамберти из чина дьяконов наложит паллий на Папу;

– кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу из Демократической Республики Конго, пресвитер, особой молитвой призовет присутствие и помощь Господа на Преемника Петра;

– филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле из ордена епископов вручит Кольцо рыбака Папе Римскому.

Кардиналы Франк Лео (Канада), Хайме Шпенглер (Бразилия) и Джон Рибат (Папуа-Новая Гвинея) были избраны для проведения Обряда послушания. Также в этом обряде примут участие:

– епископ Кальяо (Перу), монсеньор Луис Альберто Баррера Пачеко;

– священник и диакон;

– две монахини: сестра Уна О'Шиа, генеральная настоятельница монахинь Нотр-Дам де Сион и президент Международного союза генеральных настоятельниц;

– генеральный настоятель иезуитов Артуро Соса;

– супруги и двое молодых людей.

В конце празднования Папа остановится перед Алтарем Исповеди, чтобы приветствовать официальные делегации.

69-летний кардинал Роберт Превост, уроженец Чикаго, был избран преемником покойного Папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.

Напомним, 8 мая 2025 года, над Сикстинской часовней появился белый дым, вскоре на центральную лоджию вышел кардинал, объявивший имя новоизбранного понтифика. Им стал американец Роберт Френсис Превост. Он взял папское имя Лев XIV. В своей первой речи он призвал к построению мостов диалога для достижения мира.

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