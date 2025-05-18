Папа Лев XIV принял Зеленского в Ватикане: что известно об аудиенции

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая, принял президента Владимира Зеленского в Ватикане. Глава украинского государства выразил благодарность Святому Престолу за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и РФ и заявил, что Киев готов к диалогу в любом формате.

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О встрече с Папой Зеленский рассказал в официальном Telegram-канале. "После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что для миллионов людей в мире глава Католической церкви является символом надежды на мир и авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении войны РФ против Украины.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и прочного мира", – заявил президент.

В воскресенье в Ватикане состоялась интронизация нового понтифика. Участие в торжествах принял и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и другими членами украинской делегации.

Глава украинского государства был приглашен на аудиенцию после мессы, рассказал OBOZ.UA спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ватикане Зеленский впервые после перепалки в Белом доме провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во время интронизации Льва XIV политики с улыбкой пожали друг другу руки. Встреча с Вэнсом у Папы Римского запланирована на 19 мая.

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