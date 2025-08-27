В Европейском Союзе задумались над восстановлением болот вдоль границ, чтобы создать естественную преграду на случай агрессии со стороны страны-террористки России. На такие действия европейцев вдохновил опыт Украины, когда с помощью подрыва дамбы на реке Ирпень удалось остановить российское наступление в 2022 году.

Об этом сообщает Politico. Кроме того, восстановление торфяников поможет не только сформировать естественные барьеры для врага, но и сократить выбросы углекислого газа.

Какие действия стран Европы в вопросе восстановления болот

Осенью министерства обороны и окружающей среды Финляндии начнут переговоры о старте пилотного проекта по восстановлению болот.

"В Финляндии мы использовали нашу природу с точки зрения обороны в истории. Я понял, что особенно на восточной границе есть много замечательных районов для восстановления – как с точки зрения климата, так и для того, чтобы максимально усложнить проход", – сказал майор Аалто-Сеталя.

Обсуждение по восстановлению природных защитных барьеров активно происходят в Польше. Несколько лет назад климатические активисты и ученые начали кампании в поддержку сохранения окружающей среды, поняв, что польские политики значительно быстрее инвестируют ресурсы в проекты, связанные с национальной безопасностью.

"Как только вы говорите о безопасности, в Польше все вас слушают. А наши торфяники и древние леса – это места, которые будут очень важными для нашей обороны, когда война дойдет и до Польши", – объяснила польская активистка Виктория Едрошковьяк.

После длительных кампаний вопрос уже вышел на уровень правительства, а в Варшаве продолжаются консультации между учеными и министерствами обороны и окружающей среды.

В то же время страны Балтии пока не демонстрируют значительной заинтересованности. Только Минприроды Литвы ограничилось коротким комментарием, что восстановление болот в контексте обороны "сейчас обсуждается".

Министерство обороны Эстонии и ВС Латвии подтвердили, что новые планы Балтийской оборонительной линии предусматривают использование естественных препятствий, в частности болот, но без восстановления торфяников.

Несмотря на то, что европейское внимание сейчас смещается к вопросам безопасности, оборонные бюджеты растут, а средства иногда не поступают к зеленому переходу, экологи надеются, что привлечение военных структур может открыть путь к беспрецедентному финансированию и ускорить восстановление природы.

"Сейчас получение разрешения на повторное увлажнение торфяников занимает пять лет, а иногда это может занять 10 лет. Когда речь идет о военной деятельности, существует определенная приоритетность. Нельзя ждать 10 лет, если нам это нужно для обороны", – отметила директор немецкого Центра болотных болот Грайфсвальда Франциска Таннебергер.

Аргумент об использовании болот как элемента обороны подходит не для всех государств. В Германии, где более 90% торфяников осушены, в Бундесвере отнеслись к этой идее довольно сдержанно. Ученые же отмечают: концепция "болота ради безопасности" не способна стать универсальным решением всех вызовов.

"Повторное увлажнение водно-болотных угодий может быть как выгодным, так и невыгодным для собственных операций (НАТО)", в зависимости от конкретной страны. Войскам НАТО придется перемещаться через Германию в случае нападения России на востоке, а болота ограничивают передвижение военных. Тем не менее "идея повышения препятствий местности путем причинения наводнений и заболачивания ... используется в войне уже очень давно и до сих пор является жизнеспособным вариантом", – сказал представитель управления инфраструктуры и окружающей среды Бундесвера.

Ученые отмечают, что концепция "болота ради безопасности" не способна стать универсальным решением всех вызовов, а болота не могут остановить дроны или сбить ракеты.

"Конечно, нам все еще нужна традиционная оборона", – сказал один из консультантов компании, которая недавно разработала детальное предложение по восстановлению торфяников, связанного с оборонными проектами.

