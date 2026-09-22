"Я запасся рисом и вареньем": Сикорский призвал поляков подготовиться к "неспокойным временам". Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал о своих мерах по подготовке к возможным кризисным ситуациям и призвал граждан обратить внимание на рекомендации правительства. Он отметил, что у себя дома хранит запасы риса, ручной насос и варенье из фруктов собственного сада, а также знает, где находится ближайшее укрытие.

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Об этом Сикорский рассказал в интервью Fakt, находясь в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его цитирует польское издание Wiadomosci.

"У меня есть запасы риса"

На вопрос об "эвакуационном рюкзаке" Сикорский ответил, что ознакомился с инструкцией по безопасности и заранее определил ближайшее укрытие рядом со своим домом.

"У меня есть запасы риса, дома есть ручной насос, также я сделал варенье из фруктов из собственного сада", – рассказал глава польского МИД.

Он также подчеркнул необходимость обладать базовыми навыками оказания первой помощи. По словам Сикорского,каждый должен знать, как наложить повязку, ведь это может понадобиться даже в мирное время.

В то же время польский министр призвал граждан прислушиваться к рекомендациям государства по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

"Если государство говорит гражданину: слушай, времена неспокойные, лучше быть готовым, то не помешает к этому прислушаться", — отметил Сикорский.

Сикорский предупредил о росте кибератак

Отдельно глава польской дипломатии обратил внимание на угрозу гибридных атак. Он напомнил, что Польша уже сталкивалась с кибератаками, направленными против больниц, финансовой системы и государственных структур.

"В последнее время, к сожалению, количество атак возросло. Это один из элементов гибридной войны, которую ведет государство, не благосклонное к нам", — сказал Сикорский.

Он также отметил, что польские граждане уже получили правительственную инструкцию по безопасности, содержащую рекомендации о действиях в случае различных кризисов — от кибератак и стихийных бедствий до перебоев с подачей электроэнергии или воды и военных угроз. Среди рекомендаций, в частности, — создание запасов воды и продуктов как минимум на 72 часа.

Польша готовится к различным сценариям

Сикорский подчеркнул, что подготовка населения не означает ожидания неизбежной войны. По его словам, речь идет о готовности к различным чрезвычайным ситуациям и способности граждан действовать в условиях перебоев в работе критической инфраструктуры или других кризисов.

Ранее польское правительство уже распространило среди населения специальное "Руководство по безопасности", подготовленное Министерством национальной обороны, Министерством внутренних дел и администрации и Правительственным центром безопасности. В нём содержатся практические рекомендации по эвакуации, сигналам тревоги, запасам на случай чрезвычайных ситуаций и действиям во время воздушных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет крупнейшим из подготовленных страной.

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