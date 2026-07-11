"Я в их списке": Трамп предупредил, что его может убить Иран, и оставил инструкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран по-прежнему одержим идеей его ликвидации. На фоне резкого обострения между странами американский лидер сообщил, что уже подготовил жесткий сценарий ответа на случай своего убийства.

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Трамп подтвердил, что оставил четкие директивы своей администрации, если иранским спецслужбам удастся осуществить покушение. Об этом сообщает The New York Post.

Бомбардировки на невиданном уровне

По словам Трампа, он подготовил для своей администрации документы на случай, если иранский режим достигнет успеха в операции по его ликвидации. По его словам, Тегерану придется заплатить за это "невиданную" цену.

"Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил, это инструкции: если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда раньше не видели", – сказал Трамп.

Впервые о существовании таких указаний Трамп упомянул еще в начале 2025 года. Однако его новые комментарии прозвучали гораздо более жестко. Эксперты связывают это с недавними массовыми демонстрациями в Иране, где звучали прямые и открытые призывы к расправе над президентом США.

Данные разведки и пятилетняя охота

Вопрос о покушении на Трампа поднялся после сообщений о том, что Израиль передал Вашингтону новые разведданные. Трамп уточнил, что принципиально новых планов у Тегерана нет, ведь режим хочет его смерти уже много лет.

Позже американские медиа ссылкой на источники сообщили, что израильские данные не содержали информации о конкретном заговоре, а скорее указывали на личное стремление командующего Корпусом стражей исламской революции Ахмада Вахиди убить американского лидера.

Тегеран открыто преследует Трампа с 2020 года, когда по его приказу в Багдаде был ликвидирован влиятельный иранский военачальник Касем Сулеймани. Риски для жизни президента США остаются крайне высокими. С момента июльского покушения 2024 года в Батлере (штат Пенсильвания), когда пуля задела ухо Трампа, спецслужбы предотвратили еще несколько попыток нападения. Напряжение дошло до того, что на пути с саммита НАТО домой президенту пришлось сменить самолет в целях безопасности.

Срыв перемирия и удары по Ирану

Нынешнее заявление Трампа прозвучало на фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке. Буквально на днях президент США в одностороннем порядке отменил американо-иранское перемирие и ранее подписанный меморандум о взаимопонимании. Поводом послужил обстрел трех кораблей со стороны Ирана в стратегически важном Ормузском проливе.

США аннулировали все исключения из санкций, которые позволяли Ирану торговать нефтью. После этого американские силы нанесли около 200 ударов по объектам на территории Ирана.

Напомним,10 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось. По его словам, именно Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Ранее президент США утверждал, что Тегеран очень хочет заключить соглашение, однако в Вашингтоне сомневаются, будет ли иранская сторона выполнять свои обязательства.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран обстрелял суда, проходившие через Ормузский пролив, заявив, что они пытались пройти по водному пути без надлежащего разрешения Тегерана. В ответ американские войска нанесли удары по иранским объектам, преимущественно в прибрежных районах вблизи пролива.

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