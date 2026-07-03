Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы проверить решимость НАТО — The Telegraph

США предупредили Польшу о возможной вооружённой провокации со стороны России, целью которой может быть проверка готовности НАТО к реагированию. Москва якобы рассматривает различные сценарии эскалации, чтобы усилить давление на западных союзников и добиться прекращения военной помощи Украине.

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Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на польское издание Onet и источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому. Информацию также подтвердили собеседники в польских силовых структурах, Министерстве обороны Польши и странах Балтии.

По данным источников, Вашингтон уже несколько раз информировал польскую сторону о возможных планах России по организации вооруженной провокации на территории Польши. Собеседники утверждают, что реализация такого сценария возможна в течение ближайших месяцев.

Среди вариантов, которые якобы рассматривает Москва, называют удары ракетами или беспилотниками по объектам критической инфраструктуры, в частности электростанциям, а также имитацию воздушных атак, которые могут вынудить Польшу применить средства ПВО.

Польские источники в сфере безопасности также не исключают возможности ограниченного наземного проникновения российских военных через восточную границу НАТО. По словам одного из собеседников в разведке, в худшем случае может произойти "гибридное нападение" в приграничном районе с участием российских или белорусских военных.

По информации источников, Россия может попытаться объяснить такой инцидент случайным пересечением границы из-за сбоя GPS или необходимостью проведения спасательной операции для неисправного вертолета.

Собеседники Onet считают, что Москва может рассчитывать на то, что Польша не применит силу в ответ, а будет вынуждена вести переговоры с Россией или Беларусью. Если российские военные покинут территорию Польши после переговоров, а не в результате военной операции, в Кремле это могут расценить как успешный результат. Одним из возможных требований в ходе таких переговоров источники называют прекращение поддержки Украины.

Источник, близкий к президенту Польши, заявил, что США регулярно передают Варшаве информацию о новых российских планах относительно возможного нападения на восточный фланг НАТО. Эту информацию также подтвердили представитель Министерства обороны Польши, посол одного из государств-членов Альянса и источник в сфере безопасности одной из стран Балтии. По их словам, после возможной провокации Россия может попытаться обвинить в инциденте Украину.

По оценкам источников, из-за значительного задействования своих войск в войне против Украины Россия в настоящее время не имеет возможности вести полномасштабную войну с НАТО, поэтому ограниченные провокации рассматриваются как более реалистичный вариант.

Представитель руководства Министерства обороны Польши подтвердил Onet, что риск российской провокации существует, однако подчеркнул, что Польша уже провела учения, призванные продемонстрировать готовность НАТО к жесткому ответу.

По информации The Telegraph, в случае такой провокации НАТО может ответить прямыми ударами по Калининградской области. Начальник ВВС Германии Хольгер Нойман ранее заявил, что Германия готова защищать "каждый сантиметр" территории Альянса, а среди возможных военных целей в случае конфликта назвал Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и акваторию Чёрного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация якобы рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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