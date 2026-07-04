Путин пригрозил Украине из-за ударов по НПЗ и приказал искать "подстрекателей" войны на Западе

Кремлевский диктатор Владимир Путин 3 июля посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск РФ. Там он выступил с очередной порцией пропаганды и бреда, в частности заявив, что часть стран Запада "подстрекает" к продолжению войны России против Украины.

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Заявления так называемого президента транслировали государственные пропагандистские медиа. РосСМИ сообщили, что о ситуации на фронте Путину доложил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов (он, в частности, утверждал, что захватчики полностью оккупировали Луганскую область и Константиновку в Донецкой области).

Россия будет продолжать войну

Путин заявил, что чем больше Силы обороны Украины будут наносить удары по России, тем шире оккупантам придется делать "зону безопасности". Он добавил, что создание этой линии является "важной частью работы российской армии по выполнению задач в зоне "СВО".

Глава Кремля продолжил восхвалять "победы" россиян в войне. "Стратегическая инициатива на поле боя полностью за вооруженными силами России", – утверждает он.

Также Путин заявил, что продолжается "плановое создание" так называемой зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

От комбинированных ударов по Украине агрессор отказываться не планирует. "Отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должно быть продолжено", – заявил диктатор.

Страны Запада в воображении Путина провоцируют конфликт

Российский лидер уже традиционно пожаловался на Запад. Мол, эти страны радуются ударам по территории РФ и приветствуют новаторское применение беспилотных технологий Силами обороны Украины.

Также он поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является "подстрекателем к продолжению боевых действий", пригрозив ответом.

"Цель мнимых европейских миротворцев на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца... И мы должны соответствующим образом реагировать на это. Прошу представить соответствующие предложения", – сказал он.

Внимание, в видео звучит кремлевская пропаганда!

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сейчас для государства-агрессора России ее баллистика является главным "аргументом в пользу войны", поэтому можно ожидать, что враг будет продолжать обстрелы. Зеленский призвал западные государства помочь с противоракетной обороной, средства которой все еще остаются ограниченными.

– Шведская военная разведка оценивает нынешнее противостояние с Россией как структурный и затяжной конфликт, который не закончится со сменой президента страны. В то же время в Стокгольме не фиксируют признаков дестабилизации российского режима, несмотря на экономические трудности и войну против Украины.

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