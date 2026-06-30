Есть ли угроза масштабного нападения РФ на страны Балтии: в Литве прокомментировали ситуацию

В Министерстве обороны Литвы считают, что сейчас нет признаков того, что Россия готовится к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии. В то же время угроза диверсии на литовской территории остается высокой.

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Их целями могут стать объекты критической инфраструктуры. Об этом пишет LRT.

"В настоящее время нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии, но уровень угрозы диверсии (поджога или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы) остается высоким", – заявили в ведомстве.

В Министерстве обороны прокомментировали публикации в СМИ относительно угрозы провокаций на восточном фланге НАТО. В частности, речь идет об опубликованной на днях статье в The Guardian.

В Минобороны заявили, что подобные сообщения направлены на эскалацию ситуации в странах Балтии.

"Второй департамент оперативных служб отслеживает растущее число сообщений о распространении Россией необоснованной информации относительно якобы предоставления странами Балтии воздушного пространства и территории для военных действий Украины против России", – сообщили там.

Эта риторика также является попыткой отвлечь внимание от неудач России на фронте и повлиять на решимость союзников Украины оказать ей военную поддержку.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил на прошлой неделе, что все более агрессивное поведение России и частые провокации направлены на подрыв доверия населения к государству и его институтам. Он также считает, что такая риторика Кремля в отношении стран Балтии и Польши может быть связана с ситуацией на фронте в Украине.

Как в Литве готовятся к возможным провокациям

Министерство внутренних дел Литвы две недели назад объявило об усилении защиты стратегических объектов в рамках подготовки к возможным российским провокациям. Там сообщили о расширении масштабов мер по обеспечению устойчивости критической инфраструктуры.

Усиленная физическая охрана этих объектов будет обеспечена Службой общественной безопасности, а при необходимости помощь будет оказана Вооруженными силами Литвы.

Что предшествовало

The Guardian со ссылкой на разведки двух стран сообщила, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определенной гибридной операции.

В разведывательном ведомстве Латвии отметили, что россияне не будут открывать второй фронт, но рассматривают "гибридные атаки, ракеты, беспилотники или другие действия, направленные на то, чтобы послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас будут собственные проблемы". Таким образом Москва может попытаться проверить единство западного военного альянса.

Глава Агентства разведки Польши полковник Павел Шота заявил, что Россия представляет реальную и непосредственную военную угрозу для стран восточного фланга НАТО. Москва может прибегнуть к провокациям против стран Балтии, в частности с использованием так называемых "зеленых человечков".

По словам главы польской разведки, Россия рассматривает Польшу и страны восточного фланга НАТО как препятствие для реализации своих имперских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия приступила к реализации нового вектора гибридной агрессии против стран Запада. Теперь Москва пытается использовать для давления и дестабилизации международные судебные механизмы. В частности, Кремль начал "юридическую войну" против стран Балтии, используя в качестве "оружия" нормы международного права.

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