Хлеб в Украине может подорожать уже в июле: к чему следует подготовить кошелек

Уже в июле хлеб в Украине может подорожать примерно на 5%, а главной причиной называют увеличение расходов производителей на оплату труда после изменения условий призыва военнообязанных работников. В то же время резкого скачка цен из-за нового урожая зерна или дефицита муки в отрасли не прогнозируют.

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Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в интервью СМИ. По его словам, основным фактором, влияющим на себестоимость производства хлеба, стали изменения правил призыва военнообязанных работников с предприятий, имеющих критически важное значение.

Согласно новым требованиям, для получения права на бронирование средняя заработная плата на предприятии должна составлять около 26 тысяч гривен. До внесения изменений этот показатель был примерно на уровне 21 тысячи гривен. Фактически предприятиям необходимо повысить зарплаты более чем на 20%, чтобы соответствовать установленным критериям.

Как это повлияет на стоимость хлеба

В структуре себестоимости производства хлеба заработная плата занимает более 20%, а на отдельных предприятиях — почти четверть всех затрат. Именно поэтому существенное увеличение фонда оплаты труда автоматически приводит к росту общей себестоимости продукции примерно на 5–6%.

По словам представителя хлебопекарной отрасли, производители не планируют повышать цены для увеличения собственной прибыли. Речь идет лишь о необходимости компенсировать дополнительные расходы, без которых предприятия не смогут работать стабильно.

Он также обратил внимание, что даже после повышения средней зарплаты до 26 тысяч гривен работники фактически будут получать около 20 тысяч гривен после уплаты налогов. При этом работа пекарей остается сложной, ведь часто выполняется в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Какие еще факторы влияют на себестоимость

Помимо зарплат, на производство хлеба влияют и другие расходы, хотя их доля значительно меньше. В частности, летняя жара вынуждает предприятия использовать дополнительные системы охлаждения воды и производственных помещений. При высоких температурах тесто быстрее меняет свои свойства, поэтому производители вынуждены тратить больше электроэнергии для поддержания необходимых технологических условий.

Дополнительные расходы возникают и при транспортировке продукции из-за использования кондиционеров в транспорте, а также из-за более дорогого обслуживания оборудования, ремонта производственных линий и роста стоимости импортного сырья, которая зависит от валютного курса и логистики. Впрочем, по словам эксперта, ни один из этих факторов в отдельности не оказывает такого влияния на конечную цену, как увеличение затрат на оплату труда.

Мука не дорожает

Несмотря на опасения потребителей, именно мука сейчас не является причиной возможного подорожания хлеба. Напротив, в последнее время ее цена оставалась стабильной, а местами даже несколько снизилась, примерно на 100–200 гривен за тонну. Учитывая, что мука составляет около трети себестоимости продукции, такое незначительное подешевение практически не влияет на конечную цену хлеба.

По словам Тараненко, пока говорить о влиянии нового урожая на цены еще рано. Предварительные прогнозы по урожайности остаются позитивными, однако решающее значение будут иметь качество продовольственной пшеницы и ситуация на мировых зерновых рынках.

Более точные выводы можно будет сделать только во второй половине августа, когда завершится уборка урожая и станет ясно, каким будет качество зерна. Кроме того, новую пшеницу обычно начинают использовать для производства муки только в конце августа или уже в сентябре после необходимого технологического периода хранения.

В хлебопекарной отрасли также отмечают, что в этом году дефицита ржи не ожидается. Прогнозируемый урожай должен полностью обеспечить внутренние потребности страны, поэтому этот фактор не должен оказывать дополнительного давления на цены.

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