Россия может готовить провокацию в странах Балтии или Польше – данные разведок

Российская Федерация якобы рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определенной гибридной операции.

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Об этом предупредили разведки двух стран. The Guardian пишет, что таким образом Москва может попытаться проверить единство западного военного альянса.

О чем предупреждают разведчики

22 июня латвийская разведка заявила: "Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши".

На прошлой неделе высокопоставленный политический источник из другого государства НАТО сделал аналогичное предостережение. Собеседник сказал, что "мы получаем разведывательные данные" о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин "планирует что-то против стран Балтии".

Российский лидер якобы способен проверить поддержку США некоторых самых маленьких участников Североатлантического альянса – Эстонии, Латвии или Литвы – в отчаянной попытке оказать влияние, поскольку агрессор испытывает все большее давление из-за кампании Украины по дальнобойным ударам по РФ.

В разведывательном ведомстве Латвии отметили, что россияне не будут открывать второй фронт, но рассматривают "гибридные атаки, ракеты, беспилотники или другие действия, направленные на отправку сигнала: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас будут собственные проблемы".

Кир Джайлз, эксперт по вопросам России из аналитического центра Chatham House, считает, что на решение Кремля влияет ход российско-украинской войны.

"Москва будет искать способы нарушить текущую тенденцию путем горизонтальной эскалации (распространения конфликта на другие страны. – Ред.) или принятия мер в другом месте. Нам не следует ожидать, что Россия будет пассивно проигрывать", – сказал Джайлз.

Неназванный западный военный источник выразил опасения, что Москва может нанести удар, если Путин сочтет, что на него оказывают давление и война переместится на горизонты Москвы и Санкт-Петербурга. "Я не могу лгать, это период опасности", – сказал собеседник.

Как писал OBOZ.UA:

– Румыния официально ввела в эксплуатацию новую систему борьбы с беспилотниками Merops, предоставленную стране Соединенными Штатами в рамках стратегического партнерства. Комплекс использует искусственный интеллект и автономные дроны-перехватчики, способные самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

– Польша и Румыния начали развертывать американскую систему Merops после серии вторжений в воздушное пространство НАТО, которые выявили уязвимость альянса и вызвали беспокойство в Европе. Помимо вышеуказанных стран, Merops также будет использовать Дания.

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