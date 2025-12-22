'Выраженный уровень угрозы': в Германии за год зафиксировали более тысячи подозрительных полетов дронов

Полеты неизвестных дронов над Германией, в частности вблизи военных объектов, критической инфраструктуры и гражданских аэропортов, приобрели массовый характер. За последний год таких случаев, по данным полиции, зафиксировано более тысячи.

В Берлине новыми реалиями обеспокоены и говорят о "выраженном уровне угрозы". Об этом пишет немецкое издание Welt.

В Федеральном управлении криминальной полиции Германии впервые рассказали о количестве случаев пролета дронов неизвестного происхождения над Германией. Согласно обнародованному отчету, явление приобрело большой размах: в 2025-м правоохранители зарегистрировали более 1000 случаев.

Чаще всего БпЛА замечали вблизи военных объектов и гражданских аэропортов Германии.

"Больше всего пострадали военные объекты, аэропорты и другая критическая инфраструктура, такая как производства оружия и портовые сооружения", – отметил руководитель Федерального управления криминальной полиции Германии Хольгер Мюнх.

В комментарии журналистам он отметил, что в упомянутую тысячу включены все подозрительные случаи, которые фиксировались с начала года – и заявил о существовании "выраженного уровня угрозы".

Когда у Мюнха поинтересовались, стоит ли за этими случаями Россия или завербованные ею исполнители – он не смог дать однозначного ответа.

"Мы не можем этого утверждать с абсолютной уверенностью", – заметил Мюнх.

Он также отметил, что правоохранительным органам часто сложно определить даже местонахождение операторов, которые эти дроны запускают.

Впрочем, в большинстве случаев, по словам начальника Федерального управления криминальной полиции Германии, можно говорить об "очевидной деятельности", контролируемой государством, нацеленной на "распространение неопределенности".

Мюнх подчеркнул, что полеты неизвестных дронов имеют очевидный психологический эффект. Однако могут они использоваться и для сбора разведывательных данных. Особенно справедливым это утверждение является для случаев, когда БпЛА замечали над военными объектами или вблизи них.

"Военные объекты в Германии, где также обучаются украинские солдаты, которые могут иметь при себе смартфоны, часто пролетают над ними. Дрон фиксирует, какие смартфоны присутствуют, и, возможно, позже может снова обнаружить их на украинском фронте", – предположил руководитель криминальной полиции.

Для противодействия новой гибридной угрозе в Берлине федеральное правительство и правительства земель Германии создали недавно Совместный центр защиты от беспилотников для лучшего выявления и нейтрализации незаконно запущенных дронов. Операции он начнет с января 2026 года.

"В начале месяца Федеральная полиция получила подразделение защиты от дронов, которое вскоре будет состоять из 130 специалистов. Они будут размещены аэропортах, столице и по всей стране вблизи объектов, имеющих значение для безопасности. Подразделение будет использовать, среди прочего, системы глушения на основе искусственного интеллекта и автоматизированные дроны-перехватчики", – добавили в Welt.

