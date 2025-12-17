Германия приобретет украинские дроны и оплатит 200 САУ 'Богдана', – Шмыгаль

Украина и Германия подписали важные соглашения в оборонной сфере на общую сумму более 1,2 миллиарда евро. В частности, речь идет о приобретении украинских дронов, оплате производства артиллерийских установок "Богдана" и поставки запчастей к системам ПВО Patriot.

Также среди прочих заключен договор о совместном производстве украинских БпЛА. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Какие именно соглашения заключены

Долгосрочные поставки запасных частей к нашим системам противовоздушной обороны Patriot . Это "позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы", отметил министр.

. Это "позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы", отметил министр. Закупка украинских БпЛА на сумму 200 млн евро . Поставки украинских дронов Шмыгаль назвал "основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь".

. Поставки украинских дронов Шмыгаль назвал "основным приоритетом для остановки наступления врага и увеличения вражеских потерь". "Крупнейший артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро для наращивания артиллерийских возможностей Украины", – отметил министр обороны.

для наращивания артиллерийских возможностей Украины", – отметил министр обороны. Совместное производство украинских БпЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА "обеспечат масштабирование тактической разведки", пояснил министр.

в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems в рамках Build with Ukraine. Эти БпЛА "обеспечат масштабирование тактической разведки", пояснил министр. Заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств РЭБ на тактическом уровне, добавил Шмыгаль.

Поддержка Украины из Германии

Отдельно Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря договоренностям президента Украины и канцлера ФРГ "в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро".

Украинский министр обороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за объявление "этой важной поддержки" во время последнего заседания в формате "Рамштайн". Особенно ценим "передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T", отметил глава Минобороны Украины.

Также, как сообщал OBOZ.UA, в следующем году Германия передаст Украине большое количество ракет "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder. Причем предоставленное оружие будет не новым, а взятым со складов Бундесвера – чтобы не ожидать производства указанных ракет.

