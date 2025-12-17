В Германии открыли Центр защиты от дронов: как он будет работать

В Германии открыли Совместный центр противодействия дронам, который объединит усилия федеральных властей и земель в сфере безопасности. Центр начал работу в Берлине и должен координировать действия полиции, спецслужб и вооруженных сил в режиме реального времени.

Информацию об открытии обнародовало Федеральное министерство внутренних дел Германии. Центр торжественно открыл федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт вместе с представителями земель. Мероприятие состоялось в столице, на базе Федеральной полиции, и в этот же день структура официально приступила к работе.

В ведомстве подчеркнули, что новый центр стал общей координационной платформой для федеральной и земельной полиции, Федерального уголовного ведомства, Бундесвера и других структур. Министр внутренних дел заявил, что центр должен усилить скорость и точность реагирования на гибридные угрозы и саботаж.

Совместная безопасность воздуха

Создание центра стало ответом на рост угроз, связанных с использованием беспилотников. Представители земель подчеркнули, что БПЛА давно перестали быть только гражданской технологией и все чаще используются для разведки, провокаций или потенциальных атак. Участники открытия говорили о необходимости постоянного взаимодействия, а не разовых рабочих групп или совещаний.

Отдельное внимание уделили роли Берлина как столицы с высокой концентрацией критической инфраструктуры, государственных органов и международных учреждений. Именно поэтому размещение центра здесь считают логичным и стратегически оправданным.

Как будет работать центр

Новый центр будет действовать круглосуточно и обеспечивать совместную оценку ситуации в воздушном пространстве. Его разместили в структуре Федеральной полицейской дирекции 11 на улице Шенебергер Уфер в Берлине. Центр не берет на себя полномочия отдельных ведомств, но координирует их взаимодействие и обмен данными.

Основной акцент делают на быстром реагировании, технологической гибкости и сотрудничестве с научными учреждениями и промышленными партнерами. В немецком МВД отметили, что из-за быстрого развития дронов центр будет работать с открытыми к обновлению технологическими решениями и участвовать в европейских и международных сетях безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание федерального подразделения борьбы с дронами и центра защиты от БПЛА. Предшествовали такому решению рост количества гибридных атак и страх жителей Германии перед дальнейшей агрессией в Украине и другими угрозами. Мерц отметил, что люди в Германии больше не чувствуют себя в безопасности.

