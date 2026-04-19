Выговский рассказал, сколько полицейских постоянно воюют на фронте и сколько работает женщин

Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что в Украине свои служебные обязанности выполняют более 100 тысяч правоохранителей. Из этого общего количества примерно девять тысяч служащих закона воюют на фронте.

Об этом он заявил во время своего брифинга. 25 тысяч из них составляют женщины.

"В Нацполиции работает чуть больше 100 тысяч полицейских. 25 тысяч – это только женщины у нас. И 13,5 тысяч – это полицейские, которые не достигли 25 лет, то есть – не мобилизационного возраста. При этом около 9 тысяч полицейских постоянно воюет на фронте, и еще более 30 тысяч задействованы и работают на территориях, приближенных к зоне боевых действий", – заявил он.

Реагируя на поступок двух полицейских, которыебросили гражданских на месте теракта в Голосеевском районе Киева, в частности, ребенка, Выговский назвал эту ситуацию "досадной".

"Мы не можем о ней не говорить. Мы принимаем кадровые решения и также материалы, которые мы соберем (во время служебного расследования – Ред.), мы направим в ГБР. Но все-таки не совсем корректно и правильно делать выводы именно по действиям этих двух полицейских, относительно всей системе Нацполиции", – считает глава НПУ.

Что предшествовало

Незадолго до этого, в сеть попало видео, где видно, как двое правоохранителей, которые, вероятно, прибыли на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов террориста. Без защиты и помощи остались безоружные гражданские, в том числе ребенок, который был вынужден спасаться самостоятельно.

К сожалению, как свидетельствуют кадры, одному из взрослых мужчин спастись не удалось.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что против полицейских, которые сбежали во время совершения теракта в Киеве в субботу, 18 апреля, возбудили уголовное дело. Он подчеркнул, что следствие установит законность их действий, а досудебное расследование, по его словам, проводит Госбюро расследований.

В то же время глава Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, генерал МВД Евгений Жуков подал в отставку. Решение было принято после действий полицейских на месте теракта, добавив, что его подчиненные действовали "недостойно".

Напомним, Иван Выговский раскрыл новые детали теракта в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля. По его словам, перед этимтеррорист поссорился со своим соседом, а после ссоры Васильченков стрелял в мужчину из травматического пистолета.

Как сообщал OBOZ.UA, действия полицейских не обошли стороной и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который это прокомментировал. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

