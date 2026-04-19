Глава патрульной полиции подал в отставку после теракта в Киеве

Глава Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, генерал МВД Евгений Жуков подал в отставку. Решение было принято после действий полицейских в субботу, 18 апреля, которые прибыли на вызов в Голосеевский район Киева, где произошел теракт.

Об этом он сообщил во время своего брифинга. Жуков также заявил, что его подчиненные действовали "недостойно".

"Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с должности, которую я занимаю. Я думаю, так будет справедливо", – заявил генерал на пресс-конференции по теракту в столице.

Он также прокомментировал поступок патрульных полицейских во время стрельбы. Жуков заявил, что они поступили "непрофессионально и недостойно".

"Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", - сказал он.

В то же время глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что Жукову "найдут какую-то другую должность", уточнив, что, вероятно, она будет связана с помощью именно по войне.

Кто такой Евгений Жуков

Заметим, что Евгений Жуков возглавлял патрульную полицию 11 лет, начиная с 2015 года. До этого он был боевым командиром с позывным "Маршал" и участвовал в обороне Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева.

"Он сделал титаническую работу для создания патрульной полиции. Проявил исключительную храбрость и командирские качества во многих горячих точках украинской войны, включая оборону ДАП (аэропорта им. С. Прокофьева в Донецке. – Ред) в 2014 году. Если он уйдет из полиции - это будет колоссальная потеря для ведомства. Надеюсь, в МВД это понимают", – прокомментировал его отставку украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Незадолго до этого, в сеть попало видео, где видно, как двое правоохранителей, которые, вероятно, прибыли на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов террориста. Без защиты и помощи остались безоружные гражданские, в том числе ребенок, который был вынужден спасаться самостоятельно.

К сожалению, как свидетельствуют кадры, одному из взрослых мужчин спастись не удалось.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что против полицейских, которые сбежали во время совершения теракта в Киеве в субботу, 18 апреля, возбудили уголовное дело. Он подчеркнул, что следствие установит законность их действий, а досудебное расследование, по его словам, проводит Госбюро расследований.

Как сообщал OBOZ.UA, их действия не обошли и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, который это прокомментировал. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

