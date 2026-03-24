Пакистан хочет стать посредником в переговорах между США и Ираном – Bloomberg

Пакистан активизировал дипломатические усилия, пытаясь выступить посредником в переговорах между США и Ираном. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Исламабад предлагает свою территорию как площадку для диалога.

В то же время перспективы таких переговоров остаются неопределенными из-за глубокого недоверия между сторонами. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, ключевую роль в посреднических усилиях играет командующий армии Пакистана Асим Мунир. Он провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта.

Исламабад стремится закрепить за собой роль нейтральной площадки для переговоров. В случае достижения предварительных договоренностей в Пакистан могут прибыть представители американской стороны, в частности специальные посланники и высокопоставленные чиновники администрации США.

Ранее для проведения переговоров рассматривались другие города, однако из-за обострения отношений и нехватки доверия эти варианты потеряли актуальность.

В то же время Дональд Трамп заявил об отсрочке возможных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана после "продуктивных переговоров". В Тегеране, однако, отрицают факт прямых контактов, отмечая, что только анализируют сигналы, переданные через посредников.

Аналитики считают, что Пакистан имеет уникальные возможности для посредничества. Страна поддерживает рабочие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном, а также активно взаимодействует с ключевыми государствами региона.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого выразил поддержку и призвал к деэскалации. Он также подчеркнул, что Пакистан готов и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию.

Эксперты оценивают перспективы переговоров сдержанно. Даже в случае их начала они, вероятно, будут носить косвенный характер. Кроме того, серьезным препятствием остается глубокое недоверие между США и Ираном, которое лишь усилилось в последний период.

Предыдущие попытки достичь договоренностей не принесли результатов и завершались новыми волнами эскалации, что также усложняет нынешний диалог.

Активность Пакистана связана не только с политическими, но и экономическими факторами. Из-за боевых действий в регионе существенно усложнилась ситуация с поставками энергоносителей, что уже влияет на страны Южной Азии.

Пакистан в значительной степени зависит от импорта нефти и газа из стран Персидского залива, поэтому заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации.

Как писал OBOZ.UA:

– 23 марта Дональд Трамп заявил, что после "продуктивных" переговоров с Тегераном он приказал армии прекратить удары по энергетической инфраструктуре на пять дней.

– По словам президента США, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Сейчас это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами – всего в проекте договора существует 15 пунктов.

