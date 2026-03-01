'Все развивается должным образом': Трамп заверил, что США 'точно знают', какие цели нужно атаковать в Иране

Соединенные Штаты Америки "точно знают", какие цели нужно атаковать в Иране. Все, что сейчас происходит, развивается должным образом.

Видео дня

Такое заявление в интервью Fox News сделал американский лидер Дональд Трамп. Он также отметил, что Иран был атакован в тот момент, когда страна была в шаге от получения ядерного оружия.

"Тегеран должен был получить ядерное оружие в течение 2 недель, поэтому мы атаковали. 48 иранских лидеров и генералов уничтожены, все идет хорошо", – отметил Трамп.

По словам президента США,"все идет по плану".

"Все развивается должным образом, и успех, которого мы достигаем, является невероятным. События развиваются быстро. Я ничем не обеспокоен. Все идет по плану", – добавил Трамп.

Ранее в МИД Ирана пригрозили президенту США. В дипучреждении отметили, что Дональд Трамп пересек "очень опасную красную черту", ликвидировав аятоллу Али Хаменеи. По этому поводу многие шиитские последователи во всем мире также отреагируют на этот инцидент.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил о нескольких вариантах операции против Ирана. Он отметил, что Тегеран после совместных атак Вашингтона и его союзников долго "не сможет оправиться".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Американский президент назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!