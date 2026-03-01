'Я могу действовать долго и захватить все, или...' Трамп озвучил возможные варианты развития операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о нескольких вариантах операции "Эпическая ярость" против Ирана, которую он инициировал вместе с Израилем. Он отметил, что Тегеран после совместных атак Вашингтона и его союзников долго "не сможет оправиться".

Об этом он заявил в интервью Axios. Он заявил, что одним из факторов операции стал провал деятельности его спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Я могу действовать долго и захватить все, или закончить за два-три дня и сказать иранцам: "Увидимся через несколько лет, если вы начнете восстанавливать свои ядерные программы". В любом случае им понадобится несколько лет, чтобы оправиться от этого удара", — сказал он.

Трамп рассказал, что сделает с Ираном

Глава Белого дома заявил, что главными факторами операции стали провал переговоров а также поведение иранского правительства в течение последних десятилетий.

"Иранцы подходили близко к заключению сделки, а тогда отступали, приближались – и снова отступали. Я понял из этого, что они на самом деле не хотят сделки", — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что перед подготовкой обращения по поводу старта операции, попросил свою команду собрать информацию обо всех атаках 25-летней давности, связанных с Ираном.

"Я видел, что каждый месяц они делали что-то плохое, что-то взрывали или кого-то убивали", — отметил он.

Союзники США знают об операции

Глава Белого дома подтвердил, что в результате прошлогодней операции уничтожены и значительно повреждены три ядерных объекта Ирана, что позволило начать действующую кампанию.

"Если бы не было ударов по этим объектам, Тегеран мог бы уже создать ядерное оружие, что сделало бы невозможным сегодняшние удары", — отметил он.

Трамп также отметил, что общался на эту тему с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху после начала совместной операции. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что глава Белого дома также переговорил с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что у режима аятолл никогда не будет ядерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Президент США назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

