'Времени мало': в НАТО бьют тревогу из-за приближения войны против России и Китая

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки имеют всего 18 месяцев на подготовку к глобальному мировому конфликту. Причем противниками Североатлантического альянса будут сразу две достаточно крупные и милитаризованные страны – Россия и Китай.

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Так считает командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, пишет немецкое издание Bild. По мнению генерала НАТО, диктаторы КНР Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин уже сейчас готовятся нанести двойной удар.

Именно Китай в США считают самым главным фактором геополитических рисков. В сценарии, который обнародовал Гринкевич, мировой конфликт начинает непосредственно Китай – нападением на Тайвань. А поскольку сейчас "Россия является сателлитом" КНР, Си Цзиньпин обязательно скоординирует свои действия с Путиным.

Таким образом, КНР и РФ готовятся к одновременному нападению на Тайвань и Европу соответственно, что "спровоцирует глобальный конфликт", считает командующий НАТО в Европе. По его мнению, именно 2027 год может стать годом кризиса.

Поэтому американский генерал призывает союзников готовиться уже сейчас, чтобы успеть подготовиться за 18 месяцев.

"Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми", – говорит Гринкевич.

В свою очередь издание добавляет, что в правительственных кругах Германии также обсуждают "неизбежное нападение" России на "небольшое государство НАТО" в Европе. По мнению немецких чиновников, РФ внимательно следит за ЕС, и пока страна-агрессор сохраняет уверенность, что Европа не будет готова к действенной обороне вплоть до 2029 года.

Таким образом, и члены правительства ФРГ, как пишет Bild, ожидают военные действия РФ против НАТО уже в 2027 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, что Китай будет побуждать Россию атаковать страну НАТО, чтобы отвлечь внимание от нападения на Тайвань, предупреждал и генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Россия невиданными темпами готовится к новой войне, где попытка захватить Европу будет лишь ступенькой к основной цели, которой является именно нападение на США.

Кстати, китайское правительство остается недовольным, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Недавно Пекин вновь предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

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