'Огромный геополитический вызов для нас': Рютте заявил, что Россия на самом деле готовится напасть на США

Российская Федерация готовит нападение на Соединенные Штаты Америки. И это будет огромный геополитический вызов не только для Вашингтона, а и для всего Североатлантического Альянса.

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Такое заявление сделал глава НАТО Марк Рютте в интервью американскому изданию The New York Times. Он отметил, что Россия невиданными темпами готовится к новой войне, где попытка захватить Европу будет лишь ступенькой к основной цели. А именно нападение на США.

По мнению Рютте, безопасность США зависит от ситуации в трех регионах мира. Это Арктика, Атлантический океан и Европа.

Арктика стала местом, где вольготно чувствуют себя россияне и Китай, безопасность Атлантики критически важна, поскольку это "наше море" для США и НАТО.

"Вам нужна безопасная Европа, потому что Россия здесь. И перестраивается невероятными темпами. Не для того, чтобы напасть на Норвегию, а чтобы в конце концов напасть на США. Если Арктика, если Атлантический океан, если Европа не безопасны, у США будет большая проблема", – пояснил он.

Глава НАТО добавил, что текущая ситуация представляет огромный геополитический вызов. В первую очередь, это Россия, во вторую – Китай, который положил глаз на Тайвань. В третью – авторитарные режимы по всему миру, которые сотрудничают с Пекином и Кремлем.

"Кремль перестраивается с темпами, не имеющими аналогов в новейшей истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это неприемлемо, но россияне сотрудничают с северокорейцами, китайцами и иранцами, муллами, в этой неспровоцированной войне агрессии против Украины", – резюмировал Рютте.

Что предшествовало

Ранее глава НАТО заявил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию Альянса. Это связано с амбициями самого Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, китайское правительство недовольно тем, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

Также Китай ответил на обвинения Североатлантического Альянса в сотрудничестве с Россией, Северной Кореей и Ираном и "модернизации и расширении вооруженных сил с бешеной скоростью". Пекин выступил против "очернения и поиска козла отпущения" со стороны НАТО.

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