'Больше вреда, чем пользы': в Китае заявили, что американское оружие не спасет Тайвань

Китайское правительство недовольно тем, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Тайваню. Пекин предостерег власти острова, что никакое американское оружие не сможет помешать "воссоединению".

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Об этом заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь на брифинге 9 июня. Он обвинил США в нарушении основных интересов Китая.

Представитель оборонного ведомства КНР прокомментировал сообщения, что Соединенные Штаты отправляют Тайваню новую партию танков M1A2 Abrams и что Вашингтон планирует увеличить продажи оружия Тайбэю в течение следующих четырех лет.

"Это еще один пример того, как Соединенные Штаты и силы, выступающие за независимость Тайваня, нарушают основные интересы Китая, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе и обострить региональную напряженность. Мы категорически недовольны и решительно против этого", – заявил Цзян.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос – это основа ключевых интересов Китая, а затем и первая красная линия в китайско-американских отношениях.

В Минобороны КНР призвали США прекратить любую военную помощь Тайваню и пригрозили, что в противном случае Штаты пострадают "от игры с огнем".

"Мы призываем американскую сторону прекратить любой военный сговор с Тайванем, иначе она пострадает от игры с огнем и получит больше вреда, чем пользы", - заявил Цзян Бинь.

По его словам, американское оружие не сможет спасти действующую тайваньскую власть, а ее попытки заручиться поддержкой иностранных стран в стремлении к независимости обречены на провал.

"Народно-освободительная армия будет продолжать усиливать военную подготовку и боевую готовность, а также повышать свою способность воевать и побеждать. Китай будет принимать решительные меры для предотвращения сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства, направленным на независимость Тайваня", – заявил представитель Министерства обороны КНР.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Китай призвал США "не играть с огнем" в отношении Тайваня. Пекину не понравилось, что глава Пентагона Пит Хегсет назвал Индо-Тихоокеанский регион опасным из-за действий КНР.

А в Тайване готовятся к масштабным летним учениям, имитирующим нападение китайских военных. В Минобороны острова назвали год потенциального вторжения КНР – ожидается, что это может произойти в 2027 году.

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