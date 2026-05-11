'Впереди еще много работы': Нетаньяху заявил, что война Израиля и США против Ирана еще не закончена

Война с Ираном еще не завершена, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Израильским и американским военным "есть над чем работать", поскольку Исламская Республика сохраняет много возможностей, несмотря на удары обеих стран.

Об этом политик сказал в интервью CBS News, записанном на фоне неустойчивого прекращения огня в Иране. Война, как выразился он, "многого достигла, но она еще не закончилась".

Какие планы хотят реализовать Вашингтон и Иерусалим

Нетаньяху подчеркнул, что высокообогащенный уран необходимо вывезти из Ирана, а обогатительные заводы страны – демонтировать.

Ядерный и ракетный потенциал, а также опосредованные силы Ирана в других странах "в значительной степени деградировали". "Но все это все еще существует, и есть над чем работать", – заявил премьер.

Международные наблюдатели считают, что Тегеран все еще имеет около 430 кг урана, почти пригодного для использования в бомбах и ракетах.

"Вы заходите и вывозите", – прокомментировал Нетаньяху потенциальные планы изъятия ядерных материалов. Если сделка состоится, это будет "лучший способ" вывезти высокообогащенный уран Ирана, сказал глава израильского правительства.

Он отказался уточнить, что произойдет, если иранский режим откажется на такие условия.

"Я не собираюсь называть сроки, но скажу, что это чрезвычайно важная миссия", – добавил политик.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные следят за местом, где Иран хранит свой обогащенный уран. Республиканец считает, что "рано или поздно" Соединенные Штаты заберут эти материалы.

– Медиа со ссылкой на разведку США утверждают, что, несмотря на масштабную военную кампанию, инициированную Америкой и Израилем, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Сроки, необходимые для создания ядерной бомбы в Иране, не изменились.

