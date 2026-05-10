'Рано или поздно': Трамп заявил, что США заберут из Ирана запасы обогащенного урана

США следят за местом, где Иран хранит свой обогащенный уран. Президент Дональд Трамп считает, что "рано или поздно" американцы заберут эти материалы.

Видео дня

Об этом республиканец заявил в интервью Full Measure, опубликованном в воскресенье, 10 мая. По его словам, Штаты получат иранский обогащенный уран "рано или поздно, если захотят".

"Мы ведем наблюдение. Знаете, я создал то, что называют Космические силы, – и они наблюдают за этим каждый день. Если кто-то туда войдет, они смогут назвать вам его имя, адрес, номер бейджа. Нет, мы это очень хорошо отслеживаем", – сообщил Трамп.

Глава Белого дома предупредил: войска США ликвидируют тех, кто будет пытаться проводить работы на объектах хранения урана.

"Если кто-то приблизится к этому месту, мы узнаем об этом и взорвем к чертовой матери", – сказал американский президент.

Что предшествовало

Высокообогащенный иранский уран является одним из главных камней преткновения между Вашингтоном и Тегераном в переговорах о прекращении огня и завершении войны на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Исламская Республика полностью закрыла свою ядерную программу и вывезла уран за пределы страны. Иранцы не спешат отказываться от права на внутреннюю программу обогащения.

По данным медиа, уран якобы остается под ядерными объектами на территории Ирана, которые США бомбили в июне 2025 года, Официальный Тегеран не подтверждал местонахождение ядерных материалов.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 мая стало известно, что Иран направил стране-посреднику Пакистану свой ответ на мирное предложение Соединенных Штатов Америки. Инициатива сосредоточена на прекращении боевых действий и предлагает отложить спорные вопросы (в том числе о ядерной программе) на потом.

– Несмотря на масштабную военную кампанию, инициированную Америкой и Израилем, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Разведка США полагает, что сроки, необходимые для создания бомбы в Иране, не изменились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!