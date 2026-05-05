Утратил ли Иран способность создать ядерное оружие после атак США и Израиля: разведка поделилась прогнозом

Несмотря на масштабную военную кампанию, инициированную Соединенными Штатами и Израилем, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Американская разведка полагает, что сроки, необходимые Ирану для создания бомбы, не изменились.

Видео дня

Согласно последним оценкам разведывательного сообщества США, время, которое потребуется Ирану для создания ядерного боезаряда осталось на том же уровне, что и летом прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Ядерный потенциал Ирана не пострадал

Около года назад, летом 2025, эксперты заявляли, что серия атак США и Израиля по ядерным объектам в Иране отодвинула срок создания боеголовок максимум до одного года.

Однако сейчас даже после двух месяцев полномасштабных боевых действий, начатых США с целью окончательного разгрома ядерной программы Тегерана, ситуация принципиально не изменилась.

Источники, знакомые с секретными отчетами, подчеркивают, что Иран по-прежнему обладает всеми необходимыми запасами ядерных материалов.

Уязвимость стратегии авиаударов

Одной из причин низкой эффективности ударов эксперты называют глубокое эшелонирование иранских объектов. Аналитики уверены, что обогащенный уран и другие компоненты для атомной бомбы рассредоточены по объектам, расположенным глубоко под землей, где американские боеприпасы просто не могут пробить защиту.

Несмотря на то, что операции США и Израиля нанесли серьезный урон системе ПВО Ирана и его оборонно-промышленному комплексу, само "сердце" ядерной программы осталось защищенным.

Поиск новых решений

Потерпев неудачу в борьбе с ядерной программой Тегерана, Белый дом встал перед сложным выбором. По мнению аналитиков, для реального сдерживания Ирана может потребоваться полное уничтожение или физическое изъятие запасов высокообогащенного урана.

В последние недели в Вашингтоне обсуждаются крайне рискованные варианты действий, включая возможность проведения наземных рейдов спецназа. Целью таких операций может стать захват запасов урана, которые, предположительно, хранятся в туннельном комплексе в Исфахане. Однако подобные шаги неизбежно приведут к новому витку эскалации в регионе.

В то же время официальный Тегеран продолжает последовательно отрицать стремление к получению ядерного оружия, заявляя о мирном характере своих разработок.

Как сообщал OBOZ.UA, многочисленные отчеты и данные американской разведки подтверждают, что в течение десятилетий иранский теократический режим получал помощь от диктаторского режима КНДР в области разработки ракет. Глубокое сотрудничество между Пхеньяном и Тегераном позволило последнему совершить качественный скачок в развитии своего ракетного арсенала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!