Возвращение в статус-кво уже невозможно: война с Ираном скорее расширится, чем завершится – The Atlantic

Конфликт на Ближнем Востоке приобрел экзистенциальный характер для всех основных участников – США, Израиля, Ирана и Саудовской Аравии. В связи с этим готовность сторон к эскалации только растет, а возврат к прежнему статус-кво стал окончательно невозможен.

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Настоящий мир в регионе не наступит без полного падения или глубокой трансформации иранского режима. Такое мнение в статье The Atlantic высказал американский историк, профессор Университета Джонса Хопкинса и бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн.

Новый этап эскалации

Эксперт предлагает рассматривать текущие события не как изолированный конфликт, а как очередную фазу противостояния, непрерывно продолжающегося со времени Иранской революции 1979 года. Долгое время эта борьба велась в форме точечных рейдов, морских столкновений и тайных операций.

Однако ситуация бесповоротно изменилась. С операцией США Midnight Hammer в 2025 году по иранским ядерным объектам, ударами Израиля и США летом 2025 и последующими масштабными бомбардировками в рамках операции Epic Fury в феврале 2026 года конфликт перешел в фазу открытого силового столкновения.

Ситуацию углубляют постоянные попытки Ирана перекрыть Ормузский пролив и действия йеменских хуситов в проливе Баб-эль-Мандеб, которые создают прямую угрозу глобальному судоходству, а также экономике Египта, Израиля и стран Персидского залива.

Крушение стратегической системы Тегерана

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года регион пережил несколько крупных волн насилия. В результате ударов по "Хезболле" и падения дружественного режима в Сирии Иран лишился ключевых элементов своей стратегической обороны и влияния.

Тем не менее, иранский режим продолжает функционировать даже после обезглавливающих ударов, а стороны продолжают недооценивать намерений друг друга.

США и Израиль переоценили хрупкость иранской власти. Иран в свою очередь недооценил решимость Дональда Трампа, который не намерен сглаживать потери или выходить из противостояния.

Хуситы, хоть и получают помощь от Тегерана, ведут собственную игру, атакуя гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии, включая удары по Эр-Рияду и близ Мекки, и создавая угрозы для соседних государств.

Новое лицо асимметричной войны

Происходящее на Ближнем Востоке Коэн называет наглядным примером современной асимметричной войны. В ней рои дронов, крылатые и баллистические ракеты противостоят дорогостоящим системам ПВО, активному применению космической разведки и ударам по руководству противника. В тени этого противостояния остаются Россия и Китай, снабжающие Тегеран важным оборудованием и разведданными.

По мнению автора, конфликт на Ближнем Востоке скорее расширится, чем завершится. Пауза возможна, например, если Саудовская Аравия заключит временное соглашение с хуситами.

Поэтому вопрос о том, как закончится эта война, по мнению эксперта, неверный. Аналитик считает, что даже если будет временное перемирие или договоренность с хуситами или Ираном, необходимо быть готовым к тому, что ситуация на Ближнем Востоке станет еще хуже.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время американский президент определится, возобновлять ли горячую фазу войны или нет. Трамп сказал, что не знает, к какому именно решению он более склонен.

– За три дня до этого глава Белого дома утверждал, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном.

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