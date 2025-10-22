Возле парламента Сербии произошла стрельба, есть раненый. Фото и видео

В среду, 22 октября, возле здания парламента в Белграде (Сербия) произошла стрельба. В результате инцидента серьезное ранение получил 57-летний мужчина.

Об этом сообщают Reuters и The Washington Post. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

Стрельба произошла из-за протестов

Чрезвычайное происшествие произошло неподалеку от палатки, которую возле государственного здания установили сторонники президента Сербии Александра Вучича. Таким образом они пытались помешать протестующим, которые уже год проводят акции, приблизиться к правительственным зданиям. Отмечается, что на момент инцидента никаких протестов в парке не происходило.

По информации сербского медиа Telegraf, 70-летний мужчина выстрелил в ногу 57-летнему мужчине в палаточном лагере. Министр здравоохранения Златибор Лончар сообщил журналистам, что пострадавший получил серьезное ранение и его срочно прооперируют.

Полиция пока не обнародовала официального заявления. На опубликованном видео видно, как после серии звуков, похожих на выстрелы, вспыхнул пожар, быстро охвативший одну из палаток. Полицейские, которые находились вблизи лагеря, достали оружие и приказали людям спрятаться.

Реакция Вучича

В свою очередь президент Сербии Александер Вучич назвал произошедшее "ужасным террористическим актом" и на пресс-конференции отметил, что, по его мнению, мужчина применил огнестрельное оружие с целью создания общественной опасности, руководствуясь политическими мотивами.

Стоит отметить, что протестам в стране предшествовала трагедия 1 ноября 2024 года, когда в здании центрального вокзала в городе Нови-Сад обвалился бетонный навес. Тогда погибло 16 человек, среди которых были и дети.

Вскоре в столице страны начались митинги, которые со временем распространились и на другие города. Участники призывали не дать ответственным за смерти людей избежать наказания. Демонстранты требовали отставки мэра Нови-Сада и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Напомним, премьер объявил об отставке 28 января 2025 года, парламент одобрил ее в марте. С должности ушел и мэр города. Тогда демонстранты выдвинули новые требования: отставка правительства и перевыборы. Президент Вучич отказался их выполнять и заявил, что "протесты его не касаются".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Вучич сделал заявление о досрочных выборах на фоне протестов в стране. В ходе пресс-конференции 13 августа он отметил, что якобы выборы объявят раньше установленного законом срока.

