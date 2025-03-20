Парламент Сербии на фоне протестов одобрил отставку премьера Вучевича: страна на пороге досрочных выборов

В Сербии парламент одобрил отставку главы правительства Милоша Вучевича на фоне массовых антикоррупционных митингов в стране. Он объявил о своей отставке еще 28 января.

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Об этом в среду, 19 марта, сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что одобрение отставки премьер-министра начало обратный отсчет до формирования нового правительства или проведения досрочных выборов.

Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что досрочные выборы в Сербии могут провести, если новое правительство не будет сформировано до 18 апреля.

Отмечается, что оппозиционные депутаты бойкотировали дебаты во время голосования за отставку премьера.

Как известно, 15 марта в столице Сербии Белграде вспыхнули массовые антиправительственные протесты. На улицы вышли около миллиона человек, требовавших отставки президента страны Александара Вучича.

Протесты в стране продолжаются с ноября 2024 года. Причиной стала трагедия в городе Новый Сад, где 1 ноября на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, в результате чего погибли 15 человек. Этот вокзал заработал только в июле после трехлетней реконструкции, проводимой подрядчиком из Китая.

В Сербской железной дороге заявили, что упала та часть крыши, которая не была включена в работу по реконструкции.

С этого времени в Сербии продолжаются протесты против политики президента Вучича и его руководящей Сербской прогрессивной партии, которых обвиняют в трагедии. Участники демонстраций считают, что она произошла из-за некачественных строительных работ вследствие коррупции и кумовства. Правящая коалиция это отрицает.

На этом фоне 28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке. После этого президент Александр Вучич заявил о возможности проведения досрочных парламентских выборов в апреле.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта Вучич выступил с обращением на фоне масштабного протеста в Белграде. Он заявил, что не собирается уходить в отставку, но отметил, что готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца, если оппозиция этого потребует.

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