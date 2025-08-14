В Сербии снова разгорелись протесты: Вучич сделал заявление о досрочных выборах

В среду, 13 августа, в Сербии второй день подряд происходили столкновения между антиправительственными протестующими и их оппонентами. На фоне митингов президент Александар Вучич заявил, что выборы в Сербии объявят раньше установленного законом срока.

Тысячи людей собрались в среду в разных частях страны, в частности в Белграде. Как сообщает Associated Press, полиция применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов в сербской столице.

Что известно о новой волне протестов

Протесты 13 августа были организованы в ответ на инциденты, произошедшие во вторник вечером в городе Врбас, где полиция разделила протестующих из противоположных лагерей возле офисов правящей партии.

Сторонники правительства бросали в протестующих файеры, камни и бутылки, которые бросали в ответ различные предметы. Полиция сообщила, что десятки людей получили ранения, в том числе 16 полицейских. Подобные инциденты были зарегистрированы во время протестов в других частях страны во вторник вечером.

Полиция сообщила, что после столкновений во Врбасе были задержаны несколько человек. Комиссар полиции Драган Васильевич заявил государственному телевидению RTS, что протестующие "пришли напасть" на сторонников правящей партии возле ее офисов.

После этого в среду, 13 августа, сторонники президента Вучича бросали файеры в протестующих в городе Нови-Сад, вблизи офисов правящей Сербской прогрессивной партии. Затем протестующие разбили окна офисов, а снаружи здания была размещена полиция для охраны.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что по меньшей мере один полицейский получил ранения, и призвал к "возвращению закона и порядка".

Полиция по борьбе с массовыми беспорядками разделила два противоборствующих лагеря в городе Кралево. Демонстрации также состоялись в городах Крагуевац и Чачак, а также в южном городе Ниш.

Заявление Вучича

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выборы объявят раньше установленного законом срока. Об этом он сказал 13 августа во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером, пишет РТС.

Вучич также сказал, что он не может снова баллотироваться на пост президента и что ему "не приходит в голову" менять Конституцию Сербии для этого.

"Собираюсь ли я кому-то помогать и бороться за тех, кто, по моему мнению, может вести Сербию в будущее, чтобы достичь успеха на выборах – я обязательно это сделаю", – отметил политик.

Вучич отметил, что Сербия сталкивается с жесткими протестами, и что выборы покажут, "что скажет народ и кто победит". Он также отметил, что Сербия "выдержала все это очень демократично, без серьезного применения силы".

Что предшествовало

28 июня в центре Белграда, столицы Сербии, проходил масштабный митинг. Президент страны Александар Вучич отверг идею досрочных выборов, которых в качестве ультиматума требовали активисты.

После этого на улицах столицы заметили бронетехнику для разгона протестующих.

На тот момент протесты против коррупции продолжались в Сербии уже семь месяцев подряд. Первые акции состоялись в ноябре прошлого года, когда в результате обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад на севере страны погибли 16 человек.

Протестующие в Сербии требуют проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александара Вучича и правительства. Мы подробно рассказывали, почему митинги в Белграде набирали обороты и что стало их причиной.

