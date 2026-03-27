Вопреки заявлениям Трампа разведка США подтвердила уничтожение лишь трети ракет Ирана – Reuters

Вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о практически полном разоружении Ирана, разведка США "уверенно подтверждает" лишь уничтожение трети ракетного арсенала исламского государства. Статус второй трети вызывает вопросы – эти ракеты "вероятно" или повреждены, или оказались под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

Об этом агентству Reuters сообщили источники из американской разведки. Причем, по утверждению одного из источников, подобная картина наблюдается и с беспилотными возможностями Ирана.

Очень мало ракет

Эти данные расходятся с заверением Трампа, что у Ирана осталось "очень мало ракет", отмечает агентство. Именно так американский президент 26 марта рассказывал журналистам о состоянии войны с Ираном.

По оценке израильских военных, до войны Иран имел как минимум 2500 баллистических ракет – причем речь только о ракетах, способных долететь до Израиля. Но после начала "львиного рыка"/"эпической ярости" (в Израиле и США почему-то совместную военную операцию назвали по-разному) не менее 335 ракетных пусковых установок Ирана было "нейтрализовано", что составляет 70% пусковой мощности Ирана.

Возможности Ирана

Официально Центральное командование США утверждает, что с начала военной операции Штаты нанесли удары по более 10 тысячам военных целей в Иране и уничтожили около 92% крупных судов иранского флота.

В Пентагоне утверждают, что по состоянию на сейчас количество ракетных и дроновых атак на Ближнем Востоке со стороны Ирана "уменьшилось примерно на 90%". Американские военные уверены, что "повредили или уничтожили более 66% иранских ракетных, беспилотных и военно-морских производственных мощностей и верфей".

Что предшествовало

Еще 20 марта Дональд Трамп утверждал, что Америка якобы уже "победила Иран".

"Я думаю, что мы победили. Мы уничтожили их флот, их воздушные силы, мы уничтожили их противовоздушную оборону, – мы уничтожили все! С военной точки зрения, им конец" – говорил президент США журналистам на лужайке Белого дома.

А уже через два дня он, в очередной раз празднуя победу над Ираном, отметил, что теперь главным врагом Штатов стала Демократическая партия. Американский лидер назвал ее радикально левой и некомпетентной.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне всех этих заявлений Иран предупредил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства. Военные исламской страны также заявили, что готовы применять жесткие меры в отношении судов, которые будут пытаться игнорировать установленный запрет.

