КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива: что известно и какие суда уже "развернули"

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства. Военные также заявили, что готовы применять жесткие меры в отношении судов, которые будут пытаться игнорировать установленный запрет.

Об этом, как сообщают медиа, заявили представители корпуса. В КСИР отметили, что проход судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", а также выходящих из этих портов, запрещен независимо от выбранного маршрута.

В КСИР добавили, что уже зафиксировали попытки прохода пролива после введения ограничений. В частности, утром три контейнерных судна из разных стран пытались воспользоваться разрешенными коридорами для транзита. После вмешательства и предупреждений со стороны военно-морских сил Корпуса эти суда были вынуждены изменить курс и покинуть район пролива.

Заметим, в результате атак Ирана судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, фактически сократилось до минимума .

Недавно министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская программа страхования судов, направленная на восстановление судоходства через Ормузский пролив, в ближайшее время заработает .

Инициатива предусматривает предоставление страховых гарантий судовладельцам, а также военно-морское сопровождение, которое должно обеспечить безопасное прохождение судов через пролив.

К выполнению программы привлекут Центральное командование США. Как пояснил Бессент, механизм призван снизить риски транспортировки энергоресурсов.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты сообщили партнерам о готовности присоединиться к многонациональной морской операции, чтобы восстановить судоходство. Одновременно государство продвигает идею создания широкой международной коалиции для сопровождения торговых судов.

По итогам переговоров Абу-Даби уже проинформировал Вашингтон о готовности не только поддержать миссию, но и непосредственно участвовать в ней, в частности разместить собственных военных. План предусматривает создание специальных эскортных групп для сопровождения коммерческих судов, чтобы восстановить стабильное движение через пролив.

