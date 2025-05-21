"Эти две страны в полной безопасности": Трамп заявил, что его не беспокоит наращивание войск РФ на границах с Финляндией и Норвегией
Президента США Дональда Трампа не беспокоит наращивание войск РФ вблизи границ государства-агрессора с Финляндией и Норвегией. Глава Белого дома заявил, что обе страны – "в большой безопасности".
Так Трамп ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Подобную беспечность президент США продемонстрировал на фоне наращивания военного присутствия РФ вблизи границы с Финляндией, а также у эстонских границ.
Во время брифинга в Белом доме журналисты поинтересовались у Трампа, беспокоят ли его сообщения о наращивании войск РФ вблизи границ с Финляндией и Норвегией. Президент США ответил отрицательно.
"Нет, я совсем не беспокоюсь. Они в полной безопасности. Это две страны, которые будут в большой безопасности", – заявил Трамп.
Напомним, о том, что спутниковые снимки фиксируют наращивание российского военного присутствия в Каменке и Алакурте вблизи с границей с Финляндией, на днях сообщило издание The New York Times. Похожая картина наблюдается и у российско-эстонской границы.
Спутники фиксируют развертывание военных палаток, строительство укрытий для истребителей и новых складов военной техники. Журналисты предположили, что активизация россиян в этих районах может свидетельствовать о том, что Россия имеет долговременную стратегию в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
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