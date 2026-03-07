Союзники Соединенных Штатов в Европе и Азии все больше обеспокоены из-за того, что Пентагон перенаправляет значительные объемы вооружения для войны с Ираном. В ряде стран опасаются, что из-за этого они могут не получить оружие, которое ранее заказали у США.

Ситуация вызывает тревогу относительно обороноспособности союзников и стабильности системы безопасности. Об этом сообщает РоІітісо.

По словам около десятка чиновников из Европы и Азии, союзники с недоверием наблюдают за тем, как США перенаправляют поставки оружия для поддержки войны с Ираном. Во многих странах испытывают раздражение и опасения, что вооружение, которое Вашингтон ранее призывал их закупать, может так и не поступить.

Европейские государства, которые уже потратили значительную часть своих запасов на помощь Украине, опасаются, что не смогут достаточно быстро восстановить свои арсеналы. Из-за этого растут страхи, что в случае возможного российского нападения им будет сложнее обеспечить собственную оборону.

Беспокойство выражают и союзники США в Азии. Там обращают внимание на мощность американских военных операций и предполагают, что это может подтолкнуть Китай или Северную Корею к более активным действиям. В то же время на Ближнем Востоке страны не уверены, получат ли в будущем от США необходимые системы противовоздушной обороны.

Один из североевропейских чиновников отметил, что нынешняя ситуация лишь подтверждает необходимость накопления больших запасов боеприпасов. По его словам, всем государствам следует готовиться к тому, что такие боеприпасы придется закупать в значительных объемах.

В то же время союзники жалуются на сильное политическое давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая призывает их увеличивать оборонные бюджеты и покупать американское оружие – от зенитных ракетных комплексов до управляемых бомб. При этом часть этих боеприпасов быстро используется в собственных военных операциях США.

Восточноевропейский чиновник, который говорил на условиях анонимности, заявил, что союзников разочаровывает разрыв между заявлениями Вашингтона и реальностью. По его словам, всем понятно, что США ставят собственные интересы, а также интересы Тайваня, Израиля и других партнеров выше европейских.

На фоне этих опасений в Европе все чаще говорят о необходимости уменьшить зависимость от американской оборонной промышленности. Европейский Союз уже утвердил правила, отдающие предпочтение собственным производителям оружия перед американскими компаниями. Это может поставить под угрозу будущие продажи вооружений США на десятки или даже сотни миллиардов долларов.

Некоторые страны уже начали искать альтернативных поставщиков. Например, Польша закупает танки и артиллерию у Южной Кореи, а не у американских оборонных подрядчиков.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд отметил, что европейские страны долгое время жили с иллюзией быстрых поставок американского оружия. По его словам, в Европе часто считают, что США – это своеобразный магазин, где можно быстро купить необходимое вооружение, однако на практике это не соответствует действительности.

В Тихоокеанском регионе союзники также выражают беспокойство. Они обращают внимание, что Китай уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот и ракеты, способные поражать американские силы на острове Гуам. Если запасы боеприпасов США истощатся во время конфликта с Ираном, это может ослабить сдерживание в Азии.

Азиатский дипломат, работающий в Вашингтоне, отметил, что чем дольше продлится конфликт, тем острее будет потребность в новых поставках боеприпасов. По его словам, США неизбежно будут мобилизовать свои ресурсы и ресурсы союзников для поддержки операции.

Опасения относительно истощения запасов вооружений существуют и внутри самих США. По словам помощника одного из конгрессменов и других источников, некоторые представители Пентагона предупреждают о значительных темпах расходования боеприпасов.

На этой неделе Министерство обороны сообщило Конгрессу, что американские военные используют в конфликте с Ираном "огромное количество" боеприпасов.

В частности, речь идет о высокоточных ударных ракетах и современных перехватчиках, среди которых крылатые ракеты "Томагавк", системы противовоздушной обороны "Пэтриот" и корабельные зенитные комплексы Военно-морских сил США.

Бывший сотрудник Министерства обороны признал, что масштабная военная кампания против Ирана не входила в предварительные расчеты по запасам боеприпасов. По его словам, добавление иранского фактора значительно усложняет планирование использования вооружений.

В Пентагоне переадресовали вопросы журналистов в Белый дом. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что благодаря ударам США количество ответных баллистических атак Ирана сократилось на 90 процентов. По ее словам, президент Дональд Трамп поддерживает постоянный контакт с партнерами в Европе и на Ближнем Востоке.

Впрочем, беспокойство выражают и некоторые американские политики. Сенатор Митч Макконнелл предупредил в Сенате, что американские военные не готовы одновременно сдерживать агрессию со стороны России и Китая из-за недостатка боеприпасов.

Тем временем Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что провел встречу с руководителями крупных оборонных компаний, которые согласились увеличить производство высокотехнологичного оружия в четыре раза. Речь идет, в частности, о компаниях Boeing, Northrop Grumman, RTX Corporation и Lockheed Martin. В то же время он не уточнил, какие именно системы имеются в виду и как быстро удастся нарастить производство.

Некоторые союзники надеются, что эти планы будут реализованы. Депутат парламента Литвы и бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас отметил, что американские оборонные предприятия пока испытывают трудности с производством в масштабах, которые соответствуют нынешнему спросу.

Эксперты отмечают, что оборонно-промышленную базу невозможно быстро перевести в режим массового производства. Камиль Гранд объяснил, что изготовление современных систем противовоздушной обороны является значительно более сложным процессом, чем серийное производство гражданской техники.

