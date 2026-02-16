В Чехии тысячи людей вышли на протесты, чтобы поддержать президента. Фото

В воскресенье, 15 февраля, тысячи людей собрались в центрах городов и поселков Чехии, чтобы поддержать президента Петра Павела в его споре с правящей партией Motoristé sobě ("Автомобилисты за себя"). По данным инициаторов из объединения "Миллион минут", к акциям присоединились люди из более 400 населенных пунктов.

Участники протестов принесли флаги Чехии и ЕС, а также транспаранты. Кое-где на митинги пришли и противники Павела. Об этом сообщают České noviny.

В Остраве участники акции в основном заполнили площадь Масарика, туда пришли также противники президента. В начале митинга на площади был слышен свист, и сторонники обоих лагерей вступили в конфликт. В основном же люди аплодировали ораторам или громко поддерживали главу государства. Полиция "должна была решить два нарушения общественного порядка, связанные с акцией".

На других митингах полиция не зафиксировала никаких инцидентов. В центре Оломоуца около двух тысяч человек заполнили значительную часть площади перед зданием мэрии. В Пльзене на площади Республики собралось около тысячи человек.

Председатель объединения "Миллион минут" Микулаш Минар объявил, что 21 марта в Праге состоится митинг под лозунгом "Не дадим украсть наше будущее".

"Это уже не только о президенте. Это о пути, по которому пойдет Чешская Республика. Пришло время четко заявить, что мы не Венгрия или Словакия – и что мы не позволим группе олигархов, экстремистов и негодяев украсть будущее нашей страны. Пришло время показать нашу коллективную гражданскую силу", – заявил он.

Что происходит в Чехии

Эти митинги стали продолжением демонстрации, состоявшейся 1 февраля на Староместской и Вацлавской площадях в Праге, где, по данным организаторов, собралось до 90 тысяч человек.

Акции являются реакцией на спор между главой государства и председателем партии "Автомобилисты" Петром Мацинкой из-за того, что президент отказался назначить депутата партии Филиппа Турка министром охраны окружающей среды.

Мацинка в субботу заявил, что воспринимает протесты как оппозиционные. По его мнению, правительство, сформированное движениями ANO и SPD и "Автомобилистами", будет выполнять свое программное заявление, и давление оппозиции на это никак не повлияет. Турк заявил, что важны результаты выборов и что он не будет делать никаких выводов из протестов.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Праги 1 февраля состоялся многотысячный митинг в поддержку президента Чехии Петра Павела на фоне острого конфликта с одной из коалиционных партий. Участники акции собрались на ключевых площадях города и публично заявили о поддержке действующего главы государства. Организаторы оценили количество участников в десятки тысяч человек.

Президент Петр Павел публично отреагировал на протесты в стране и поблагодарил участников за активную гражданскую позицию. Глава государства отметил значение гражданского общества и ответственности людей за состояние страны.

