Военных 'эвакуировали': российский 'Африканский корпус' оставил взятый в 2023 году город Кидаль в Мали – медиа

Бойцы российского "Африканского корпуса", которые поддерживают правительственные силы в Мали, покинули город Кидаль. Это бывший неофициальный центр туарегов, контроль над которым правительство страны при поддержке российских наемников установило в 2023 году.

Об этом сообщает "Агентство. Новости". Там отметили, что потеря города рассматривается как существенный удар по интересам Москвы, которая пытается позиционировать себя как стабилизационную силу в африканских странах.

"В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского корпуса, которые находились и сражались в н.п. Кидаль оставили этот населенный пункт вместе с военнослужащими армии Мали", – говорится в официальном заявлении.

Из города прежде всего были вывезены раненые военнослужащие и тяжелая техника. В то же время личный состав "продолжает выполнять поставленную боевую задачу. Обстановка в Республике Мали остается сложной".

Что известно

В воскресенье повстанцы-туареги из Фронта освобождения Азавада (FLA) сообщили о соглашении, в соответствии с которым "Африканский корпус" и подразделения армии Мали покинули город Кидаль. В сети также появились видео, на которых российская военная техника без боевого столкновения проезжает мимо толпы вооруженных исламистов.

В то же время Le Monde отмечало, что значительная часть военных армии Мали и российского "Африканского корпуса" продолжает находиться в лагерях в городах Севаре и Гао. Накануне же вооруженные силы Мали заявляли, что боевые действия и отражение атак в районе Кидаля продолжаются.

Что это значит?

"Взятие Кидаля в 2023 году было одним из главных достижений российских наемников, появившихся в Мали в 2021 году (сначала как "ЧВК Вагнера"). Падение города является серьезным ударом по интересам Москвы, которая в последние годы пытается представить себя как альтернативную силу, способную стабилизировать ситуацию в странах Африки", – отмечает "Агентство. Новости".

Руководитель программы Сахеля в Фонде Конрада Аденауэра Ульф Лесинг считает, что для России эта операция стала неудачей. По его словам, им не удалось предотвратить потерю важного символического опорного пункта туарегов, и теперь российским силам приходится покидать этот северный город.

В то же время российские официальные медиа сообщали лишь о нескольких раненых среди бойцов "Африканского корпуса". Зато в пророссийских Telegram-каналах утверждают о потере техники, в частности вертолета, а также гибели экипажа и военных, находившихся на борту.

Напомним, в Мали был сбит российский военный вертолет, в результате чего погиб весь экипаж и мобильная огневая группа на борту. Предварительно причиной катастрофы называют внешнее огневое воздействие с применением зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мали на фоне продолжающихся боевых действий с вооруженными группировками убили министра обороны Садио Камара, которого называли главным союзником России. Также повстанцы начали вступать в бои с российскими наемниками.

