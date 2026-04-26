В РФ признали, что потеряли военный самолет в Африке: экипаж ликвидирован. Видео

В Африке над страной Мали был сбит российский военный вертолет, в результате чего погиб весь экипаж и мобильная огневая группа на борту. Предварительно причиной катастрофы называют внешнее огневое воздействие с применением зенитно-ракетного комплекса.

Известно, что причиной сбития является ситуации вокруг российского присутствия в регионе. О происшествии сообщает российский военный Telegram-канал пропагандиста Ильи Туманова.

Блогер-пропагандист сообщил, что вертолет был потерян во время выполнения задания. "Экипаж и мобильная огневая группа, которая была на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие. (ЗРК)", – заявил Туманов.

Точное место падения и тип вертолета пока не уточняются. В то же время сообщения появились после информации о масштабных атаках джихадистских группировок на базы наемников так называемого "Африканского корпуса", который связывают с МО РФ.

Подразделения АК участвуют в боевых операциях против повстанцев-туарегов на севере (Азавад) и исламистов (JNIM) в центральных районах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали отмечают новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

