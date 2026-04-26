В Мали убили министра, который был главным союзником России

В Мали на фоне продолжающихся боевых действий с вооруженными группировками. убили министра обороны Садио Камара. Его называли главным союзником России.

Также повстанцы начали вступать в бои с российскими наёмниками. Об этом сообщает Al Jazeera.

Обстоятельства ликвидации министра

Генерал Камара был убит в ходе скоординированных атак на военные объекты по всей стране. Информация о его ликвидации появилась на следующий день после того, как его резиденция в гарнизонном городе Кати подверглась нападению в ходе одновременных атак, совершенных группировкой, связанной с "Аль-Каидой", и туарегскими повстанцами.

Камара был центральной фигурой в военном правительстве, захватившем власть после двух переворотов подряд в 2020 и 2021 годах. Он был одной из самых влиятельных фигур в правящем военном руководстве и некоторыми рассматривался как возможный будущий лидер Мали. Аналитики называют смерть Камары "серьёзным ударом по вооружённым силам страны".

Повстанцы совершили убийство с использованием заминированного автомобиля, управляемого смертником, в резиденции Камары в Кати, хорошо укрепленном военном городке примерно в 15 км к северо-западу от столицы Бамако, где также проживает временный президент Ассими Гоита.

Что происходит в Мали

Ситуация в Мали на конец апреля 2026 года резко обострилась. Страна столкнулась с одной из самых масштабных и скоординированных атак за последние годы.

По всей стране началась серия одновременных атак. Группировка JNIM, связанная с "Аль-Каидой", и повстанцы-туареги из Фронта освобождения Азавада объявили о совместной операции против правительственных сил.

Повстанцы уже заявили об установлении контроля над городом Кидаль и частями города Гао. Это серьезный удар по позициям армии на севере. Атаки также зафиксированы в городах Севаре и Мопти.

Переходное правительство утверждает, что ситуация "под контролем", а атаки отражены, однако независимые источники и видео с мест событий подтверждают столкновения и значительные потери.

Российский след

Медиа сообщают о возможных столкновениях боевиков с силами российского "Африканского корпуса" (бывшая банда "Вагнер"), который продолжает оказывать поддержку малийской армии.

Влияние РФ в Мали на конец апреля 2026 года остается определяющим фактором для выживания нынешнего переходного правительства, однако характер этого присутствия претерпел изменения на фоне текущего обострения.

На смену структурам ЧВК "Вагнер" окончательно пришел "Африканский корпус", который напрямую подчиняется министерству обороны РФ. Российские специалисты не только обучают малийских военнослужащих, но и непосредственно участвуют в боях на передовой. Сообщается, что именно российские подразделения координируют оборону ключевых объектов в Бамако и Кати после атак 25 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мали был сбит российский военный вертолет, в результате чего погиб весь экипаж и мобильная огневая группа на борту. Предварительно причиной катастрофы называют внешнее огневое воздействие с применением зенитно-ракетного комплекса.

Напонмим, страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали отмечают новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

