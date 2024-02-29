Военные заводы КНДР перевели на полную мощность для обеспечения нужд РФ

Все предприятия Северной Кореи, задействованные в производстве боеприпасов, работают на максимальной мощности. Руководство КНДР перевело военные заводы в полную мощность, чтобы осуществлять поставки вооружений в Россию.

Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. При этом некоторые заводы КНДР работают лишь на 30% своей мощности из-за мировых санкций, ограниченного доступа к сырью и нехватки электроэнергии, цитирует Yonhap южнокорейского чиновника.

По словам Шин Вон Сика, КНДР уже получает продовольствие от РФ. Россия также предоставляет сырье и детали, используемые в производстве вооружений.

Это уже привело к стабилизации цен на продовольствие в Северной Корее. Чиновник предположил, что по условию взаимозависимости стран объем военно-технической помощи между РФ и КНДР в будущем еще увеличится.

Министр обороны Южной Кореи также заявил, что РФ предоставила Пхеньяну спутниковые технологии. Это лишь предположение, но косвенно его подтверждает вывод силами КНДР в ноябре прошлого года на орбиту своего первого спутника-шпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея с июля 2023 года отправила в Россию около 6700 контейнеров с боеприпасами. Речь идет как минимум о трех миллионах снарядов.

Недавно СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР. Также стало известно, что ракета из Северной Кореи, выпущенная РФ по Украине, содержала американские и европейские компоненты.

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