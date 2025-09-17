Во Вроцлаве поляк стрелял в румына, приняв его за украинца: все подробности инцидента

В торговом центре польского города Вроцлав мужчина открыл стрельбу по гражданину Румынии, приняв его за украинца. Поляк нанес пострадавшему тяжелые ранения, за что ему грозит до 20 лет заключения.

Об этом пишет Wyborcza. Отмечается, что инцидент произошел еще 15 марта этого года.

Недавно прокуратура обвинила Михала Ф. в причинении тяжкого вреда здоровью румына Васила, который с момента нападения находится под наблюдением врачей.

По данным прокуратуры, 32-летний нападавший подошел к жертве, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил, целясь в голову. Две пули попали в глазное яблоко и веко правого глаза потерпевшего, а еще одна – в лоб.

Разрядив пистолет Михал набросился на Васила и избил его, выкрикивая при этом, что ненавидит украинцев и что пострадавший имеет права жить в Польше и ехать домой в Украину.

Вскоре после инцидента Михала арестовали, с тех пор он находится под стражей. Задержанный ранее не был судим. Он безработный, работал фитнес-инструктором.

В ходе расследования Михал Ф. признал, что нанес потерпевшему тяжелую травму, но он утверждает, что инцидент "не носил расистского характера".

Обвинительное заключение передано в Окружной суд Вроцлава. Первое слушание назначено на 24 сентября.

Известно, что стрелку грозит обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за которое законодательством Польши предусмотрено до 20 лет заключения.

