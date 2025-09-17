Сказала 'возвращаться в свою страну': в Польше депутат набросилась с оскорблениями на украинца-таксиста и поплатилась. Видео

В Польше разгорелся громкий скандал из-за конфликта между депутатом городского совета Гданьска Сильвией Цисонь и украинским таксистом. Политик обругала украинца и посоветовала ему "возвращаться в свою страну". Правоохранители начали расследование.

Полиция уже подтвердила, что обе стороны подали заявления о нарушении их прав. Сейчас правоохранители анализируют все обстоятельства и полученные доказательства, в частности запись с видеорегистратора. Об этом пишут Trójmiasto.pl и RMF24.

На записи, которая попала в сеть, депутат вульгарно обращается к водителю-украинцу, и говорит: "Если вы не знаете, о чем говорите, то пора возвращаться в свою страну". На записи не видно момента использования перцового спрея против политика Гражданской коалиции.

В полиции прокомментировали инцидент

Пресс-секретарь полиции Гданьска, старший сержант Мариуш Хшановский объявил, что женщина сообщила об инциденте в полицейский участок в воскресенье. "Полицейские проводят расследование нарушения личной неприкосновенности", – сказал он.

Хшановский также заверил, что офицеры тщательно проверяют всю информацию, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

На следующий день, в понедельник, водитель такси также сообщил об инциденте в полицейский участок и его допросили в качестве свидетеля.

"Мужчина сообщил об инциденте за оскорбление его национальности, нарушение личной неприкосновенности и повреждение транспортного средства", – сказала заместитель инспектора полиции Гданьска Магдалена Циска. Она добавила, что офицеры получили запись, предоставленную мужчиной, и заверила, что полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.

Депутат Цисонь представила свою версию событий

Сначала Цисонь в соцсетях заявила, что водитель якобы высадил ее с детьми не в том месте, использовал нецензурную лексику, пытался плюнуть и в конце концов применил против нее слезоточивый газ. Она также опубликовала фото капельницы, которая якобы ей понадобилась после инцидента.

"Когда я отметила, что мужчина сначала подобрал нас не в том месте, а теперь еще и высадил не в том месте, усложняя жизнь людям, которые не знают языка, он разозлился, а когда мы выходили, выкрикивая пошлости, он попытался плюнуть на меня, а в конце концов достал перцовый баллончик и брызнул мне в лицо", – написала она в заметке, которую позже удалила.

Политик обвинила таксиста в издевательствах, отметив, что ее дети стали свидетелями агрессии, а также в незнании польского языка, хотя на записи видно, что украинец свободно разговаривает на польском.

Видеозапись изменила ситуацию

Водитель такси обратился к порталу Trójmiasto.pl и предоставил видео с регистратора. На нем видно, что мужчина свободно разговаривает на польском, тогда как Цисонь употребляет нецензурную лексику и говорит ему "возвращаться в свою страну".

На записи отсутствует момент применения слезоточивого газа, о котором заявляла депутат.

Политические последствия для Цисонь

В воскресенье Цисонь объявила в социальных сетях, что она обратилась с просьбой о приостановлении своего членства в Клубе советников Гражданской коалиции в Гданьском городском совете и в партии "Польская инициатива". Она извинилась, среди прочего, за ненормативную лексику.

"Я глубоко сожалею об этом и знаю, что этого не должно было произойти. Однако, я хотела бы подчеркнуть, что опубликованная запись показывает лишь фрагмент всей ситуации и не отражает ее полного хода. Вы не слышите, как водитель словесно оскорбляет меня, плюет на меня и, наконец, без всяких оснований использует против меня перцовый баллончик. Я хотела бы всем сердцем подчеркнуть, что мои слова не оправдывают применение физического насилия или агрессии, которым я подверглась. Полиция занимается всем делом", – написала она.

В тот же день Цезарий Шпевак-Довбор, председатель Клуба советников Гражданской коалиции в Гданьском городском совете, объявил об отстранении Цисонь от членства. Он добавил, что ожидает полного расследования инцидента полицией и прокуратурой.

Кроме работы в Гданьском городском совете, Сильвия Цисонь также занимает должность директора офиса министра образования Польши Барбары Новацкой. В ответ на запрос журналистов относительно ее сотрудницы, Новацкая прислала ссылку на публикацию из соцсети X, в которой отмечалось, что "до решения вопроса Сильвия Цисонь отстранена от "Польской инициативы"". Однако ответа о продолжении работы Цисонь в парламентском офисе не было.

В мэрии Гданьска осудили действия депутата

Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор осудила поведение депутата, отметив, что "каждый человек имеет право на уважение и безопасность в общественном пространстве". Она подчеркнула, что ксенофобия и оскорбления на национальной почве недопустимы. Спор не является поводом для оскорблений и ругани, а тем более для ксенофобской агрессии.

"Как и многие из нас, я шокирована и очень расстроена ситуацией, связанной с членом городского совета Гданьска, который вульгарно оскорбил таксиста", – написала она.

Хабиор добавила, что люди, которые испытывают трудности с контролем своих эмоций, могут обратиться в Муниципальный центр поддержки семьи в Гданьске для консультаций в рамках программы управления поведением.

В Польше нарушение личной неприкосновенности является преступлением, которое наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года. Оскорбление кого-то по национальному признаку наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше работают над урегулированием правового положения граждан Украины. О том, каким будет статус беженцев после 1 октября, станет известно после решения президента Кароля Навроцкого.

25 августа Навроцкий объявил о наложении вето на поправку к закону о помощи гражданам Украины. По его словам, документ не содержит "ключевой поправки" о том, что помощь "800+" должны предоставлять только тем, кто официально работает в Польше.

По данным опроса SW Research, большинство поляков поддерживает позицию Навроцкого. Это почти 60% граждан.

