Во время шатдауна Трамп продолжает ремонт в Белом доме: украсил мрамором ванную комнату Линкольна. Фото

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает ремонт в Белом доме. Сейчас уже завершен ремонт ванной комнаты Линкольна – во время реконструкции помещение украсили мрамором в соответствии с требованиями нынешнего хозяина Овального кабинета.

Видео дня

Трамп в Truth Social похвастался, как теперь выглядит ванная комната Линкольна. Он считает, что так помещение выглядит более аутентично.

Что говорит Трамп

"Я отремонтировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. Она в 1940-х годах была переделана в стиле ар-деко зелеными плитками, что было совершенно неподходяще для эпохи Линкольна", – отметил Трамп.

Президент утверждает, что "сделал это" (хотя скорее это сделали по его приказу ремонтники) из полированного черного и белого статуарного мрамора.

"Это было очень уместно для времени Авраама Линкольна и, на самом деле, это может быть тот самый мрамор, который там изначально был", – объяснил Трамп.

Относительно золотой фурнитуры, и была ли она из золота во времена Линкольна, нынешний американский президент не сказал ничего.

О чем речь

Офис, кабинет и ванная комната, которые когда-то в Белом доме использовал 16-й президент Америки (и первый, кстати, от республиканцев) Авраам Линкольн, были отремонтированы в 1945 году. Тогда по приказу президента Гарри Трумэна в первых двух помещениях была размещена мебель из эпохи Линкольна.

Руководила ремонтом Американская историческая ассоциация. Именно по ее эскизам ванную комнату Линкольна выложили обычной плиткой зеленого цвета. Был ли там когда-то мрамор – неизвестно (хотя сомнительно, потому что Линкольн всегда считался самым скромным американским лидером).

Комната расположена в юго-восточном углу второго этажа Белого дома.

Реакция

Хвастовство Трампа в сети вызвало полярную реакцию – полное одобрение у сторонников этого американского лидера, и полное неприятие у трамповской оппозиции, в частности, среди демократов.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обратил внимание на то, что ремонт продолжается во время шатдауна – то есть во время, когда подавляющее большинство правительственной деятельности вообще не финансируется. Поэтому демократ назвал Трампа "глухим к реальности".

"Дональда Трампа больше волнует его туалет, чем ваше медицинское страхование", – объяснил Чак Шумер американцам. Дело в том, что шатдаун начался из-за ссоры в Сенате относительно финансирования отдельных медицинских услуг (республиканцы были против, а демократы – за).

Что предшествовало

В Вашингтоне 20 октября на территории Белого дома началось строительство нового бального зала для Трампа. Для этого строительные бригады снесли огромные куски крытого входа и окон в Восточном крыле, которое, по словам американского лидера, "полностью модернизируется".

Президент США уверял, что новый бальный зал Белого дома стоимостью 250 миллионов долларов будет гармонично сочетаться со зданием, и не изменит его исторического облика.

Как сообщал OBOZ.UA, реконструкция здания вызвала критику со стороны Общества историков архитектуры. В своем заявлении организация выразила "глубокую обеспокоенность относительно предложенных дополнений к бальному залу", отметив, что это будет первое значительное вмешательство в его внешний вид за более чем 80 лет.

В свою очередь американский институт архитекторов также заявил о необходимости открытого и прозрачного обсуждения проекта реконструкции.

