Шатдаун в США: демократы в Сенате в 13-й раз заблокировали законопроект о государственном финансировании

Демократы в Сенате США в тринадцатый раз проголосовали за блокирование законопроекта о возобновлении работы федерального правительства. Документ, принятый Палатой представителей, должен был обеспечить финансирование до 21 ноября.

Видео дня

Законопроект отклонили во вторник, 28 октября, пишет The Hill. 54 сенатора проголосовали "за", 45 – "против", тогда как для принятия необходимо было не менее 60 голосов.

Только трое демократов поддержали законопроект: Джон Феттерман (Пенсильвания), Кэтрин Кортес Масто (Невада) и Ангус Кинг (Мейн), независимый член фракции, который работает с демократами.

Подробности блокирования законопроекта о госфинансировании

Во вторник демократы в Сенате в тринадцатый раз проголосовали за блокирование принятого Палатой представителей законопроекта о возобновлении работы федерального правительства, несмотря на просьбу на этой неделе крупнейшего в стране профсоюза федеральных работников прекратить 28-дневный локдаун.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер (Нью-Йорк) заявил перед голосованием, что республиканцам нужно начать переговоры о продлении срока действия субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает, чтобы вернуть федеральных служащих к работе.

По его словам, период открытой регистрации на рынке медицинского страхования согласно Закону о доступной медицинской помощи начинается 1 ноября.

"Республиканцы даже не хотят говорить об исправлении ситуации в области здравоохранения. Американцы находятся на грани кризиса здравоохранения, которого мы еще не видели за свою жизнь", – предупредил Шумер.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн (республиканец от Южной Дакоты) повторил свой ответ демократам, что лидеры Республиканской партии будут говорить о предстоящем окончании налоговых льгот на медицинское страхование только после того, как демократы проголосуют за открытие правительства.

Голосование во вторник состоялось на фоне растущего давления на Конгресс относительно повторного открытия правительства, поскольку оно приближается к 30-дневной отметке.

Законодатели обеих партий предупреждают, что льготы по Программе дополнительной помощи с питанием начнут заканчиваться 1 ноября, и что аэропорты по всей стране чаще сталкиваются с задержками из-за нагрузки, которую закрытие создает для авиадиспетчеров.

Министр финансов Скотт Бессент в минувшие выходные заявил, что администрация не будет иметь достаточно денег для покрытия зарплат военнослужащих 15 ноября.

Тем временем Федеральная резервная система может быть вынуждена принять критическое решение о снижении процентных ставок в то время, когда правительство прекратило собирать и публиковать информацию об экономике, включая статистику труда, производства и экспорта.

Шатдаун в США

Заметим, что шатдауном называют временное прекращение работы федерального правительства, которое происходит, когда Конгресс не успевает принять закон о бюджете.

Шатдаун длится с 1 октября 2025 года и стал вторым по продолжительности за всю историю Соединенных Штатов. На первом месте пока остается 35-дневное прекращение работы правительства, которое произошло в 2018-2019 годах, когда Трамп также был президентом.

Октябрьский шатдаун в США – первый за семь лет и третий за оба президентских срока Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра финансов Скотта Бессента, шатдаун в США, который длится с 1 октября, – "позор на весь мир". Если финансирования не будет, со второй половины ноября правительство не сможет выплачивать заработную плату американским военным.

23 октября неизвестный пожертвовал для Пентагона 130 миллионов долларов, чтобы помочь ведомству выплатить зарплаты и льготы американским военнослужащим во время шатдауна. Однако этот щедрый донат сможет закрыть лишь часть необходимой суммы. Базовые зарплаты и денежное обеспечение военных обходятся министерству обороны США в примерно 6,5 миллиарда долларов каждые две недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!