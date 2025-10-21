В Вашингтоне на территории Белого дома началось строительство нового бального зала для президента США Дональда Трампа. Работы стартовали в понедельник 20 октября, строительные бригады снесли огромные куски крытого входа и окон в Восточном крыле, которое, по словам американского лидера, "полностью модернизируется".

Видео дня

Об этом сообщает BBC. Президент США ранее отмечал, что новый бальный зал Белого дома стоимостью 250 миллионов долларов будет гармонично сочетаться со зданием, и не изменит его исторического облика.

"Это не будет мешать нынешнему зданию. Не будет мешать. Это будет рядом с ним, но не будет касаться его 0 и это будет полным уважением к существующему зданию, самым большим поклонником которого я являюсь", – сказал Трамп в июле.

О начале строительства он сообщил в соцсетях, назвав проект "очень необходимым" и отметив, что его реализация финансируется частными средствами "щедрых патриотов". Имена меценатов остаются неизвестными, поскольку Белый дом их не разглашает.

"Рад сообщить, что на территории Белого дома начато строительство нового, большого и прекрасного бального зала. Восточное крыло, полностью отдельное от самого Белого дома, полностью модернизируется в рамках этого процесса и после завершения строительства станет еще прекраснее", – говорится в посте Трампа.

Известно, что резиденция президента США имеет более чем двухсотлетнюю историю, а ее Восточное крыло было возведено в 1902 году и последний раз обновлялось в 1942-м.

Споры относительно строительства

Несмотря на то, что Белый дом и окружающие парки находятся под юрисдикцией Службы национальных парков (NPS), президент традиционно имеет значительные полномочия в вопросах реконструкции и ремонта резиденции.

Бывший главный историк этой службы Роберт К. Саттон отмечал, что любые строительные работы в Белом доме обычно вызывают беспокойство общественности, ведь споры об изменениях этого исторического сооружения продолжаются с момента его создания.

В NPS существует четкий регламент для одобрения строительных проектов, который предусматривает проверку архитектурных планов, оценку квалификации архитектора и анализ сметы. В случае с новым бальным залом эти стандартные процедуры, по словам специалистов, не были соблюдены.

"Это здание такое важное. Я думаю, что оно считается самым важным административным зданием в мире, но мы просто не знаем, что происходит, и я считаю это очень неуместным", – сказал историк.

По словам Саттона, новый бальный зал может вместить от 600 до более 900 человек. Белый дом обнародовал некоторые детали проекта, в частности чертежи, демонстрирующие его масштаб, а также новый интерьер с расчетом на сотни гостей и роскошными золотыми люстрами.

Впрочем, реконструкция вызвала критику со стороны Общества историков архитектуры. В своем заявлении на прошлой неделе организация выразила "глубокую обеспокоенность относительно предложенных дополнений к бальному залу", отметив, что это будет первое значительное вмешательство в его внешний вид за более чем 80 лет.

В свою очередь американский институт архитекторов также заявил о необходимости открытого и прозрачного обсуждения проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты уже чувствуют усталость от российско-украинской войны. В администрации президента Дональда Трампа констатировали, что российская агрессия продолжается слишком долго и подчеркнули, что Трамп по-прежнему хочет дипломатическим путем урегулировать конфликт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!